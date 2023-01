J’ai encore mieux : restons couchés le matin et arrêtons de respirer. La survie de la planète est à ce prix ! Tant que les neuf dixièmes de l’humanité n’auront pas été éradiqués, le bien-être et la tranquillité des plus riches seront en péril. Bravo à Sardine Ruisseau, candidate à la succession de Greta Thunberg au Panthéon des auxiliaires du Nouvel ordre mondial ! OD

(LCI, 17 janvier 2023)

