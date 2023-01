Le représentant climat des démocrates américains perd la tête

Par J. Murphy – Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, l’envoyé spécial présidentiel de Joe Biden pour le climat, John Kerry, a fait des affirmations spectaculaires – et certains pourraient dire délirantes – sur lui-même et ceux qui l’accompagnaient. Il a dit qu’ils étaient un “groupe restreint d’êtres humains” avec une mission “presque extraterrestre” pour sauver la planète.

L’ancien secrétaire d’Etat est largement moqué pour cette déclaration.

Kerry a commencé par attaquer les réalistes du climat qui ne sont toujours pas convaincus que nous soyons actuellement confrontés à une “urgence climatique“ : “Comment pouvons-nous changer la façon dont les gens pensent à cela?… Pourquoi est-ce que des êtres humains adultes prétendument sages – des PDG pour certains d’entre eux, des sénateurs américains pour certains d’entre eux… veulent ignorer la science, et veulent ignorer les mathématiques, et veulent ignorer la physique, et d’une manière ou d’une autre ne peuvent pas se résoudre à faire ce que nous devons faire ?“

[Ce qu’il demande est de partager sa foi dans le mensonge soutenu par la géo-ingénierie ou parfois la nature. Ndlr]

Puis, le perdant de l’élection présidentielle de 2004 est passé en mode bizarre : “Lorsque vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, il est assez extraordinaire que nous – un groupe d’êtres humains sélectionnés à cause de tout ce qui nous a touchés à un moment donné de notre vie – puissions nous asseoir dans une pièce et nous réunir et parler réellement de sauver la planète. Je veux dire, c’est presque extraterrestre de penser à ‘sauver la planète’”, a ajouté Kerry.

En quoi les visions de Kerry sont-elles “extraterrestres“ ? Croit-il que lui et ses collègues mondialistes sont des extraterrestres ? Ou pire, croit-il qu’ils sont des dieux ?

Marc Morano de Climate Depot a répondu : “Kerry et le Forum économique mondial, l’ONU et Al Gore semblent tous croire qu’ils sont les élus pour sauver la planète. Mais, Kerry a en fait dit quelque chose avec lequel nous pouvons tous être d’accord : Kerry a raison quand il dit que la plupart des gens pensent cela.“

Le psychologue clinicien Jordan Peterson s’est demandé qui Kerry lui-même était prêt à sacrifier pour “sauver la planète“ ? Il a raison : des millions, peut-être des milliards, subiront un préjudice irréparable si les combustibles fossiles sont soudainement arrêtés.

Kerry pense-t-il qu’il fait partie de ceux qui peuvent prendre de telles décisions ?

Pendant ce temps, le tsar du climat de Biden a suggéré que les solutions au problème inexistant, dont il ne cesse de parler, sont enracinées dans une chose : l’argent.

Kerry a ensuite discuté des accords climatiques qu’il a aidé à négocier avec l’Indonésie, le Mexique et le Vietnam, et a vanté le programme de compensation carbone qu’il a récemment aidé à mettre en place avec des entités privées telles que la Fondation Rockefeller et le Bezos Earth Fund.

Kerry prend une grande joie à déchirer les arguments scientifiques des réalistes du climat pour freiner les politiques climatiques destructrices de l’économie. Pour lui “le temps nous presse en fait” pour imposer leur programme de chaos. Ce temps ne lui manquait pas encore lorsqu’en février 2021, il s’est déplacé dans un jet privé, crachant du CO² en Islande dans le seul but de recevoir un petit prix de leadership en matière de changement climatique…

[Difficile de prendre au sérieux un hypocrite de ce petit calibre. Il illustre cet aréopage de malades anti science, qui se servent de mensonges et de tyrannie pour tenter de parvenir à leur fin et à l’objectif non avouable en public : un holocauste et une famine mondiale en éliminant l’énergie fossile – donc les engrais. Ndlr]

Pendant que l’Occident propose des maniaques et des déboussolés au perchoir de Davos, avec un service de prostituées de première main, la Russie mobilise plus d’un million d’hommes…

Source : L.I.E.S.I.

