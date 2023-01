Nouvelle-Zélande : Jacinda Ardern démissionne, la queue entre les jambes…

« Je suis épuisée ». Il est vrai que multiplier sa fortune par 33 en 5 ans, ça demande beaucoup d’énergie. Et qu’à force de harceler et de réprimer sans vergogne ses concitoyens sous le prétexte fallacieux du “Covid”, elle avait fini par être prise en grippe et risquait de perdre les prochaines élections… OD

L'infecte et hystérique Jacinda Ardern, 1ère Ministre de Nouvelle Zélande depuis 2017 mais surtout "Young Leader" et pantin du WEF tout comme Trudeau, se retire.

Vient-elle d'être démissionnée par Schwab alors qu'un scandale gigantesque d'enrichissement va lui péter à la figure ? https://t.co/dq8FD0bEWw — phil.bechade (@pittbull_grrr) January 19, 2023

"Les non-vaccinés n'ont plus aucun droit dans notre pays, ceux qui contestent le vaccin ARN ou qui relaient cette contestation n'auront plus de droit de s'exprimer" (J.Ardern, 2021)



Un subtil mélange de Néron, Torquemada, Mao et Pol-Pot.

Du WEF pur jus !https://t.co/Xm93hczds0 — phil.bechade (@pittbull_grrr) January 19, 2023

