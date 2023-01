Michel Maffesoli : L’arme de la peur

L’intellectuel Michel Maffesoli met au jour une stratégie pernicieuse de soumission du peuple. Photo © PATRICK IFRATE

Pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, cataclysme climatique… c’est dans les « moments de manque spirituel créé par l’abondance que s’exacerbe la stratégie de la peur » , observe Michel Maffesoli. Le sociologue et universitaire, membre de l’Institut universitaire de France, revient dans son nouvel essai sur la récente « tyrannie sanitaire » qu’il perçoit comme l’illustration d’une peur instrumentalisée par l’État-Léviathan pour obtenir obéissance et soumission des foules. Est mise en œuvre une vraie “société du spectacle” qui n’hésite pas, entre autres, à utiliser le “wokisme” pour parvenir à ses fins. Mais loin de céder au fatalisme, l’intellectuel décrit un esprit de résistance bien décidé à renouer avec la tradition. Un ouvrage original pour mieux comprendre l’avènement de ce que l’auteur voit comme la postmodernité.

– Selon vous, la crise sanitaire a été utilisée par les pouvoirs publics pour faire régner la peur, pourquoi ?

Michel Maffesoli. Nous sommes dans une mutation de fond : la modernité est achevée et la postmodernité est en gestation. L’époque (le mot signifie “parenthèse” en grec) moderne est en train de s’achever, de se fermer. Le triptyque qui l’a constituée, le rationalisme, l’individualisme et le progressisme, est en train de se faire détrôner.

Depuis les années cinquante se dessine une période intermédiaire où l’on pressent ce qui est en train de s’achever et l’on balbutie sur ce qui est en train de naître. En résulte un désaccord entre les élites restant sur les valeurs modernes et le peuple, notamment les jeunes générations, la société officieuse, qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs officielles. Dans cette période un peu crépusculaire, les élites, qui pressentent que leurs valeurs ne suscitent plus l’adhésion, élaborent des tactiques de la peur pour se maintenir au pouvoir. La gestion du Covid en est un bon exemple.

C’est, certes, une maladie réelle, mais on en a fait une “psychopandémie”, on en a nettement exagéré les conséquences, on a dramatisé le déroulement de l’épidémie : c’est cela, une stratégie de la peur. On peut se référer à un exemple historique de ce type de stratégie, celui du commerce des indulgences, au XVe siècle. La peur de l’Enfer était exploitée pour vendre des indulgences permettant d’aller plus rapidement au Ciel. Ce qui a en réaction suscité le protestantisme, révolte contre cette stratégie de peur. Je crains que, un peu comme la Réforme protestante, nous vivions un certain nombre de soulèvements dans les années à venir.

« La théâtralisation pousse jusqu’au bout l’idée de peur afin de permettre au pouvoir de se maintenir. »

