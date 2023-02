Le rouble numérique : une CBDC sympa à laquelle vous pouvez faire confiance

Les Russes sont enthousiasmés par les jetons de contrôle numériques de la banque centrale, sûrs et pratiques !

par Edward Slavsquat

Si vous vivez dans un pays doté d’une banque centrale (c’est le cas), il y a de fortes chances pour que vous soyez bientôt contraint d’utiliser un jeton numérique programmable lié à un panier de produits, incluant, mais certainement sans s’y limiter, une surveillance totale de type panoptique, un esclavage salarial écrasant et la sensation de picotement que procure le fait de se frapper à plusieurs reprises la tête contre une cloison sèche remplie d’amiante.

Si vous êtes un Occidental mécontent, quelqu’un vous a peut-être dit que le rouble numérique de la Banque de Russie était la rare exception à cette vérité universelle.

Voyons si les médias et les militants patriotiques russes sont d’accord.

Nos amis de Katyusha.org ont exprimé leur mécontentement extrême face à la législation récemment introduite qui ouvrira la voie à l’introduction du rouble numérique.

Nous vous recommandons chaudement de lire l’article en entier, mais en voici l’essentiel :

Le Conseil de la Douma d’Etat a examiné et approuvé pour la première lecture (prévue avant la fin du mois de janvier) une proposition de loi d’un groupe de députés et de sénateurs sur l’introduction d’un rouble numérique.

C’est une création de la Banque centrale, et le projet lui-même est mondialiste, issu de l’oligarchie financière mondiale (FMI, Banque mondiale, Forum économique mondial). Cette monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC) est également mise en œuvre en Chine, aux États-Unis et dans l’Union européenne ; le Premier ministre britannique Rishi Sunak plaide activement en sa faveur en Grande-Bretagne, etc. Pour faire simple, un nouvel équivalent de monnaie programmable est apparu, qui est directement sous le contrôle de la Banque Centrale.