Todd : « On dirait que quelqu’un, dans un petit bureau, est chargé d’avoir des idées stupides pour s’assurer que l’Amérique perde toutes ses guerres »

Todd touche du doigt sans le savoir la raison de son incompréhension face à cette guerre menée par les Etats-Unis : au-dessus du jeu classique des puissances dans lequel il reste (brillamment) enfermé, il existe des forces agissantes qui conduisent l’humanité dans une impasse tragique. L’interpénétration qu’il analyse très bien sur le plan économique se vérifie également au niveau politique et géopolitique. Une oligarchie mondialiste rebat les cartes en suivant un plan d’ensemble qui se fiche pas mal des structures familiales et des relations historiques entre nations. Dans l’esprit de cette caste, peu importe que les Etats-Unis mènent une guerre perdue d’avance, que l’Allemagne coure au suicide en se brouillant définitivement avec la Russie, que les Chinois soient condamnés par leur faible natalité, etc. Elle utilise le théâtre de la guerre comme outil et comme prétexte à la mise en place d’un Nouvel ordre mondial qui assoira définitivement sa domination sur des populations décimées, contrôlées et déshumanisées. Et qui consommeront beaucoup moins de ressources naturelles ! Voilà pourquoi je fais le pari que cette guerre en Ukraine va traîner en longueur, sur le mode d’un conflit de basse intensité (gesticulations mises à part). Dans le “petit bureau”, on y travaille… OD

(LCI, 22 janvier 2023)

« La stratégie américaine me paraît, à un certain niveau, complètement incompréhensible. » (34:28)

« A des moments j’ai l’impression – c’est un fantasme – qu’à la Maison Blanche, il y a un petit bureau avec un type qui est chargé d’avoir des idées stupides en géopolitique pour s’assurer que l’Amérique perde toutes ses guerres. Donc là le plan, c’était qu’ils perdent toutes leurs guerres, il faut y arriver quand même ! C’est quand même du boulot, quand on est la première puissance mondiale, de tout foirer… » (35:05)

« Il faut arrêter tout ça, c’est pas sérieux ! » (35:55)

