Moscou contre Davos ? Posons la question aux médias alternatifs russes

Un entretien avec la blogueuse russe Anna Rudneva.

par Edward Slavsquat

Ayant parcouru les vastes espaces des médias alternatifs anglophones et russophones, je trouve étrange qu’il y ait si peu d’interaction entre ces deux écosystèmes d’information. Il est peut-être temps de mieux se connaître ?

Si vous êtes actif sur le Telegram russophone, vous connaissez peut-être le canal « Raising Awareness » d’Anna Rudneva.

Anna se décrit comme une « analyste-blogueuse », mais elle est bien plus que cela : Avec 17 500 abonnés sur Telegram (sa chaîne d’origine a été piratée et elle est en train de reconstruire sa présence sur Telegram), 185 000 abonnés sur YouTube et un site Internet populaire, Anna s’est forgé son propre espace d’information dans les médias alternatifs russes.

J’ai contacté Anna il y a quelques jours pour lui demander si elle accepterait de répondre à quelques questions. Elle a gentiment accepté.

[Je passe la présentation par Anna Rudneva de son parcours personnel et de son audience sur Internet pour aborder directement le thème central de l’entretien. OD]

– Vous avez publié plusieurs articles et vidéos critiquant le système biométrique unifié (UBS). Il y a beaucoup d’informations contradictoires sur cette loi. Si vous lisez les médias d’Etat, la loi aurait été conçue pour « empêcher la collecte forcée des données biométriques. » Mais il semble que vous (et de nombreux autres activistes, journalistes et commentateurs russes) pensez que cette affirmation est trompeuse. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Oui, cette loi a fait beaucoup de bruit.

Il faut dire que la période 2020-2021 a révélé beaucoup de choses, pour moi personnellement et pour les gens du monde entier. Et ce que nous avons observé à cette époque, c’est la promotion éhontée de la loi sur les QR codes dont personne n’avait besoin en Russie.

J’ai vu un incroyable consensus contre cette initiative inutile d’introduction de QR codes. Le tollé général et les déclarations publiques de certaines personnes (dont quelques-unes ont fait l’objet d’intimidations et d’amendes pour avoir participé à des rassemblements “illégaux”) ont contribué à ce que la loi sur les QR codes ne soit jamais adoptée.

Après le début du mouvement contre la loi sur le code UBS, les gens ont espéré le même phénomène – ils ont rédigé un Appel à nos législateurs dans l’espoir que la loi serait bloquée ; mais ça n’a pas marché.

Nous avons vu aussi comment les instigateurs de la loi ont changé de tactique, ce que vous avez mentionné dans votre question. La législation a commencé à être décrite dans la presse comme une loi de « protection contre la collecte forcée de données biométriques », mais les gens ne se sont pas laissés rassurer aussi facilement.

De nouveaux appels ont été lancés dans l’espoir de pouvoir contester la loi adoptée. Mais cette fois, le miracle ne s’est pas produit : le président a promulgué la loi.

Je dois noter que l’unanimité qui a fédéré les gens en 2020-2021 autour de la protection de leurs droits a commencé à se fissurer en 2022, pour des raisons évidentes.

Personnellement, j’ai vu certains de ceux qui se sont battus contre les QR codes soutenir la nouvelle loi UBS. Je ne partage pas leur point de vue. Je suis tout à fait d’accord pour dire que son adoption n’était pas vraiment nécessaire – ce qui ne pourrait se justifier qu’en fermant les yeux sur le reste du monde et en croyant à la théorie selon laquelle la Russie s’est engagée dans une voie totalement indépendante.

Si c’est vrai, qu’en est-il du programme « Economie numérique », dont les opposants à l’UBS ont tant parlé, et qui est si semblable aux programmes de la Banque mondiale ? Et pourquoi y a-t-il tant d’intérêt à promouvoir la numérisation à l’école ? Et pourquoi Herman Gref se cache-t-il toujours derrière ces initiatives – nous savons de quel livre il a écrit la préface [l’édition en langue russe de La quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab], et de quelles technologies il est fan.

Oui, j’ai parfois envie de croire à un conte de fées. En principe, je n’aime ni le calme déraisonnable ni la panique excessive. C’est pourquoi, après l’inévitable ratification de la loi sur l’UBS, j’ai simplement attendu.

En Russie, on dit en plaisantant : « On verra bien ». Et que pensez-vous qu’il est arrivé ? Les gens ont commencé à m’écrire, en disant qu’on leur demandait de consentir au traitement de leurs données biométriques, avec la formule : « Autrement, démissionnez ». La même chose qu’en 2021 [lors de la vaccination « volontaire-obligatoire »].

Ce n’est pas que je voulais vraiment une confirmation de mes mauvais pressentiments, c’est juste la réalité, et cette réalité, je l’avoue, est frustrante.

Un des nombreux articles sur l’UBS sur le site d’Anna (source)

Comment apprécier positivement cette loi alors que des personnes m’écrivent qu’elles sont déjà contraintes de livrer leurs données biométriques avec des menaces de licenciement ? Nous avons déjà vécu cela en 2020-2021 – n’avons-nous pas appris de cette expérience ? Personnellement, cela me suffit.

– Dans les médias alternatifs occidentaux, la Russie est parfois dépeinte comme un farouche adversaire du projet de Grande Réinitialisation. Beaucoup d’Occidentaux se tournent vers Moscou pour y trouver de l’espoir, et certains se fâchent contre moi lorsque je souligne que le gouvernement russe continue de mener les mêmes politiques anti-humaines (comme les “vaccins” COVID, la numérisation, etc.) que l’Occident. Qu’en pensez-vous ? Le gouvernement russe résiste-t-il activement au Great Reset ?

Je ne sais pas qui dépeint la Russie de cette façon – peut-être ont-ils leurs raisons de penser ainsi.

Je le répète : je m’intéresse à la pratique, pas à la théorie. Pour en revenir à ma description de ce qui se passait dans notre pays pendant la pandémie de 2020-2021, je peux dire sans risque que je n’ai pas eu le sentiment que la Russie suivait une voie particulière ou différente.

Au contraire, en lisant et en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux, j’ai vu qu’une grande partie de ce qui se passait ici coïncidait avec ce qui se passait dans le monde entier – la Russie a adopté les mêmes mesures de « protection de la santé », qui n’avaient pas grand-chose à voir avec la vraie science.

En Russie, les personnes non vaccinées étaient également menacées de manière illégale, mais les personnes qui ont commis ces crimes n’ont jamais été inculpées en vertu du code pénal de la Fédération de Russie. Nous avons également été confrontés à une pression énorme dans les médias. Tout comme en Occident, les personnes qui voulaient simplement mieux comprendre ce qui se passait et poser des questions gênantes ont été mises au ban de la société.

J’ai une excellente mémoire et je me souviens de ceux qui incitaient à la discrimination à l’encontre de ceux qui ne voulaient pas être vaccinés ; ces beaux parleurs sont toujours assis aux mêmes endroits.

Au fait, à propos des Russes non vaccinés qui sont suspendus indéfiniment de leur travail : J’ai entendu dire que dans de nombreux pays, les personnes qui ont été renvoyées chez elles pour avoir refusé de se faire vacciner ont été autorisées à reprendre leur travail.

Pendant les années de la pandémie, ma chaîne a fait un reportage sur un groupe de militants qui défendaient leurs droits devant les tribunaux après avoir été illégalement licenciés en raison de leur statut vaccinal. Imaginez ma surprise : certaines de ces personnes non vaccinées sont toujours interdites de travail. Elles donnent encore des interviews à la presse et écrivent des pétitions au président.

Articles d’octobre 2022 et de janvier 2023 sur des Russes qui ne peuvent toujours pas retourner au travail parce qu’ils refusent de se faire vacciner (sources : Kommersant, MK.ru).

En entendant comment les gens ont vécu sans salaire pendant un an, j’ai du mal à croire à une sorte de résistance mythique à la Grande Réinitialisation.

En fait, il ne s’agit pas de Schwab, mais du fait d’être soumis à ce qu’ils promeuvent à Davos. Un seul exemple récent : un texte sur “l’empreinte carbone” a récemment été trouvé dans la législation de la Fédération de Russie.

31 janvier 2023 : La Russie dépensera 19 000 milliards pour le programme climatique jusqu’en 2030, et » poursuivra sa course vers la décarbonation de l’économie » ; Moscou vise à devenir neutre en carbone d’ici 2060. Source : Reuters

Cette tendance s’observe également dans le secteur privé. En Russie, nous avons une application populaire pour vendre nos vieux objets, qui s’appelle Avito. Mes abonnés ont signalé qu’ils recevaient des notifications sur la manière dont l’utilisation de ce service réduisait prétendument leur empreinte carbone.

Ont-ils fait du climat et de l’empreinte carbone l’une des priorités de ce rassemblement très mondial qu’est le forum de Davos ? Oui. Quelle conclusion voulez-vous que je tire de tout cela ?

Lorsque de tels parallèles cesseront d’exister, et que le terrorisme sanitaire de l’OMS cessera de nous persécuter – alors oui, je dirai que la Russie a lutté contre la Grande Réinitialisation.

Je n’aime pas les discours creux, j’aime les résultats et j’essaie seulement de les analyser.

Source : Edward Slavsquat, le 2 février

Traduction Olivier Demeulenaere

Pour ceux qui souhaitent élargir leur horizon en ce qui concerne la Russie, suivez Anna sur Telegram et YouTube et ajoutez son site web à vos favoris.

