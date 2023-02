Attali & Minc nous expliquent pourquoi il faut payer l’usure et bosser plus

par E&R

Nos deux donneurs de leçons supra et antinationaux s’adressent aux millions de Français qui protestent contre la réforme Borne-Macron des retraites. Derrière la rallonge jusqu’à 64 ans se profile, comme chacun sait, la retraite par capitalisation des gros mangeurs BlackRock et Vanguard. Rappel important : la retraite par répartition est une idée du Maréchal, deux ans avant le CNR, le Conseil national de la résistance qui réunit gaullistes et communistes en 1943, et qui édifiera son premier programme en 1944.

Quand on sait que de Gaulle était maurrassien de formation, on ne s’étonne pas de cette filiation qui fait un peu mal à la gauche.

Porte-parole quasi officiel du Marché et du grand patronat (on a failli écrire grand banditisme), Minc est sorti de son terrier d’hibernation pour fustiger les Français égoïstes qui refusent de travailler plus pour gagner moins, tout ça pour éviter de payer l’usure, vous savez, le taux d’intérêt sur la dette.

Officiellement, chaque année, 35 milliards partent dans la poche de nos créanciers, pas pour rembourser la dette, attention, mais les intérêts de la dette ! C’est autant de moins pour les pompiers, les infirmières et les profs, et ça explique la démolition contrôlée – tiens, ça nous rappelle quelque chose – de nos services publics, plus les milliers de soignants virés sans revenus pour avoir refusé une injection d’effets secondaires. Avec bien sûr, là encore, BlackRock et Vanguard en embuscade qui salivent sur les cliniques et les assurances privées.

La France doit 3 000 milliards aux prêteurs, assène Minc, ce qui fait 15 mois d’activité (avec un PIB à 2 500 milliards). Comparativement à un ménage français, ça revient à 50 000 euros de dette, soit la moyenne nationale, rien de bien grave. De plus, comme dirait Mélenchon, une dette peut s’annuler, les pays riches le font régulièrement aux pays pauvres insolvables. Et les travailleurs Français sont devenus un pays pauvre dans le riche pays des oligarques…

Sauf que le chiffre – trois mille milliards – impressionne, et impressionne les pauvres qui sont acculés à la culpabilité par la légende médiatique, qui vient tout droit des parasites oligarchiques : « Salaud de pauvre, c’est toi qui niques l’économie française ! » C’est en substance le discours que tient notre premier sous-monarque.

