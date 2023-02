Chine : zut, ils ne sont pas tous morts

Ce devait être l’apocalypse virale. La énième.

L’implosion d’un pays peuplé de plus de 1,3 milliard d’individus.

La Chine.

On annonçait le débordement de gazillons de nouveaux variants qui une fois de plus nous tueraient tous. A cause des Chinois.

Les hôpitaux ne résistaient pas. Les morgues déjà débordaient. Les cadavres s’empilaient ! Et les crematoriums n’arrivaient plus à suivre la cadence !

Circonstance aggravante : les Chinois n’étaient pas “vaccinés”. Enfin pas réellement. Puisqu’ils refusaient obstinément l’hostie ARNm… ! Ah les salauds !

Xi Jinping était victime de son arrogance et de son hubris. Il avait osé démanteler sa propre création : le fameux (et si scénique) Zéro Covid !

Le fou. L’inconscient. L’irresponsable. Le génocidaire.

Les Occidentaux ne lui pardonnaient pas… de siffler la fin du spectacle (qu’il avait produit et mis en scène… à Wuhan en janvier 2020).

Pendant tout le mois de décembre, les médias occidentaux ont tenté de nous bourrer le mou, comme à leur habitude.

En conséquence, certains gouvernements prirent des mesures pour bloquer ou ralentir l’arrivée des touristes chinois (suspension des visas comme au Japon ou en Corée du Sud ou même au Maroc, certificat de vaccination, tests PCR obligatoire pour des pays européens, etc.).

Et ?

Il ne s’est STRICTEMENT RIEN PASSE (à part quelques vieillards déjà malades qui sont morts, comme chaque hiver, c’est normal, surtout dans un pays qui vieillit très vite).

Un mois après, la Corée du Sud et le Japon ont discrètement annulé leurs mesures (idiotes). Et tels des criquets, les touristes chinois reprennent l’invasion de la Thaïlande…

Ce fut donc exactement le même bide que pour l’Inde… Souvenez-vous : avril 2021… l’Inde s’effondrait… de la même manière sous les coups de boutoir du couillonavirus.

Les médias nous disaient même que des cadavres flottaient dans le Gange ! Et qu’on les brûlait dans la rue… Oubliant que c’est parfaitement normal dans ce pays…

Des semaines d’hystérie donc… Et ?

Rien. En plus ces salopards osèrent se soigner à coups d’ivermectine… Le crime de lèse-ARNm par excellence.

Bref, doit-on conclure qu’avec la Chine qui a tiré le rideau sur sa création, comprendre la terrible pandémie… les médias occidentaux vont enfin fermer leur gueule, et nous parler plutôt du méchant Poutine et des Aliens qui attaquent la Terre avec des… ballons ?

On en vient à le souhaiter !

Une chose est sûre : le ridicule tue moins que le Covid !

C’est dire…

Covidémence.com, le 14 février 2023