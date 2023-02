Vaccins anti-Covid : 100 % des décès par 5 % des lots !

La théorie “complotiste” des lots était donc vraie ?

Le CDC confirme que 100 % des décès signalés liés au vaccin Covid-19 ont été causés par seulement 5 % des lots produits et que la majorité d’entre eux ont été envoyés dans des États républicains rouges des États-Unis.

Le 31 octobre, nous avons révélé en exclusivité comment une enquête du système américain VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) a révélé qu’un nombre extrêmement élevé d’effets indésirables et de décès avaient été signalés à de nombreuses reprises pour des numéros de lots spécifiques des vaccins Covid-19, ce qui signifie que les lots mortels de ces injections expérimentales ont maintenant été identifiés.

Cette enquête a également permis de découvrir que 130 numéros de lots différents du vaccin Pfizer Covid-19 distribués dans plus de 13 États ont causé en moyenne 639 fois plus de dommages, d’hospitalisations et de décès que les 4 289 numéros de lots différents du vaccin Pfizer distribués dans 12 États ou moins.

Toutefois, la conclusion la plus choquante de l’enquête était que 100 % des décès liés au vaccin Covid-19 signalés au VAERS avec des numéros de lot identifiés avaient été causés par seulement 5 % des lots produits. Mais les résultats profondément troublants ne s’arrêtent pas là, car nous avons décidé de procéder à une analyse plus approfondie des données du VAERS sur les vaccins Covid-19, et nous avons découvert que la majorité des lots les plus mortels ont clairement été envoyés dans des États rouges contrôlés par les républicains à travers les États-Unis.

Lire la suite sur Egalité & Réconciliation

Source : The Exposé, le 19 février 2023