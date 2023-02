Cette vidéo a quelques années, contient des approximations et des erreurs (par exemple une confusion entre Assange et Snowden) et devrait être davantage documentée. Elle a néanmoins le mérite de remettre les pendules à l’heure et devrait être regardée par tous les patriotes et les défenseurs de la liberté qui sont tentés de voir en Poutine un “sauveur”. OD

Rappels :

La Russie combat-elle VRAIMENT le mondialisme en Ukraine ?

Poutine ne nous sauvera pas de la Matrice