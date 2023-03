Estonie : « Avant même d’avoir un nom, un bébé a un code d’identité numérique »

Tony Blair fait l’éloge de l’Estonie pour son système d’identification numérique, dans lequel les bébés reçoivent une carte d’identité numérique à la naissance. Il souhaite que les autres pays suivent

Le petit pays du nord-est de l’Europe qu’est l’Estonie – que les partisans de ses politiques considèrent comme « la nation la plus technophile d’Europe » – est cité comme un modèle dont le Royaume-Uni devrait s’inspirer pour introduire les cartes d’identité numériques.

Cette idée est défendue par nul autre que l’ancien Premier ministre Tony Blair. Si vous pensez que centraliser toute votre personne dans une carte d’identité numérique et faire en sorte que les nouveau-nés soient « opt-in » dès leur naissance sont des marques de « techno-savvy », alors l’Estonie est ce modèle.

Les observateurs et les défenseurs de la sécurité et de la vie privée suggéreraient très probablement le contraire, à savoir qu’il s’agit d’une nation qui n’est pas pleinement consciente, et encore moins « avisée », de toutes les façons dont la technologie (et les gouvernements qui la soutiennent) empiète sur leur vie d’une manière si profonde qu’elle peut être nuisible.

À propos, voici comment cela se passe pour les bébés qui ne se doutent de rien : un bracelet numérique unique à 11 chiffres est placé sur leur poignet à la naissance, et bien que le bracelet soit retiré, ces chiffres restent attachés à leur identité et à leur entité en tant qu’êtres humains pour le reste de leur vie.

« Avant même qu’un bébé ait un nom, il a un code d’identité », explique Silvia Lips, l’autorité estonienne chargée des systèmes d’information (RIA).

En Estonie aujourd’hui (et lors des prochaines élections), on s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes votent en utilisant leurs appareils tels que les téléphones et les ordinateurs, via l’internet. Les interactions avec l’État, même celles qui sont extrêmement sérieuses et importantes comme une élection, mais aussi avec de nombreuses entreprises privées se font désormais de cette manière, rapporte le Times avec enthousiasme.

Plus précisément, cela se fait avec « un système intégré unique auquel on accède par smartphone ou par ordinateur ». Il existe en Estonie depuis 2002, et est utilisé pour les élections depuis 2005.

Tony Blair semble en être un grand fan, tout comme Lord Hague of Richmond, qui, pas plus tard que la semaine dernière, s’est prononcé en faveur de la « transplantation » du système au Royaume-Uni, le qualifiant d’élément d’une « révolution technologique ».

Les critiques pourraient dire que ces systèmes ne sont rien de plus que les rouages d’une machine qui broie lentement la vie privée et la sécurité en ligne des gens, mais les partisans rejettent ces préoccupations et aiment parler de « simplicité et de facilité » – en d’autres termes, voici l’argument de la « commodité ».

Le rapport a même réussi à trouver un Estonien qui a déclaré : « Je ne peux pas imaginer la vie sans lui. »

Et comment le pourraient-ils à ce stade : « Il existe plus de 600 services auxquels la carte d’identité électronique donne accès. Parmi les plus importants, on trouve le vote, le shopping, les voyages à l’étranger, la signature de documents officiels, les dossiers médicaux et les ordonnances électroniques, les services bancaires et le paiement des factures », écrit le Times, qui ajoute : « Elle peut également être utilisée pour décrypter des documents sécurisés destinés uniquement au titulaire de la carte et fournir à son tour une signature numérique. »

Au Royaume-Uni, tout le monde n’est pas aussi à l’aise. Le dispositif est « un plan d’État effrayant pour vous suivre du berceau à la tombe », a déclaré l’ancien président du conseil des conservateurs, Sir Jake Berry.

Reclaim The Net, le 28 février 2023

Traduction Anguille sous roche

Rappel :

Tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde pousse à la mise en œuvre d’un système mondial d’identification numérique et de monnaie numérique