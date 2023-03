En 2016 il promettait de « drainer le marigot ». Une plandémie et des milliards de “vaccins” plus tard, on a vu ce qu’il en était… OD

Dans un discours au CPAC qui cimente sa candidature pour 2024, l’ancien président américain s’est positionné en tant que dernier rempart face à «l’Etat profond» américain, soulignant être en mesure d’empêcher une troisième guerre mondiale en Ukraine.

A l’approche de l’élection présidentielle de 2024, l’ancien président américain Donald Trump s’est posé en dernier rempart au cœur d’«une lutte épique pour sauver notre pays des personnes qui le détestent» dans son discours au CPAC (Conservative Political Action Conference), la grande convention des conservateurs américains.

L’ancien chef d’Etat a estimé qu’il était le seul candidat capable de sauver les Etats-Unis des démocrates «bellicistes» ainsi que des «fanatiques et imbéciles» du parti républicain lors de cet événement qui s’est tenu le 4 mars.

Trump names names: Jeb Bush, Karl Rove, and Paul Ryan saying “we had a Republican Party ruled by freaks and neo-cons, globalists, open-border zealots, and fools.” pic.twitter.com/WvowPY0pMg — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 4, 2023

Donald Trump, qui a officialisé sa candidature en novembre en vue de l’élection présidentielle de 2024, s’est exprimé pendant près d’une heure quarante, n’épargnant personne, y compris son propre camp. Il s’est posé en pourfendeur de «l’Etat profond», et a souligné être en mesure d’empêcher l’éclatement d’une nouvelle guerre mondiale.

Je suis votre guerrier, je suis votre justice

«Nous allons avoir une troisième guerre mondiale si quelque chose ne se passe pas rapidement», a-t-il ainsi averti après avoir ouvertement désapprouvé l’aide américaine à l’Ukraine. «Je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse : j’empêcherai la troisième guerre mondiale», a-t-il encore assuré.

Les électeurs américains sont fatigués des «dynasties politiques enracinées dans les deux partis, des intérêts particuliers pourris, des politiciens amoureux de la Chine [et des partisans] de guerres étrangères sans fin», a ajouté l’ancien président.

President Donald J. Trump, "I will totally obliterate the deep state…" as the packed @CPAC ballroom explodes with cheers and applause. #CPAC2023 pic.twitter.com/B1mInA1CYA — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) March 4, 2023

«Si vous me remettez à la Maison Blanche, leur règne est terminé. Et ils le savent. Les Etats-Unis seront à nouveau un pays libre, nous ne sommes pas un pays libre pour le moment. Nous n’avons pas de presse libre, rien n’est libre. En 2016, j’ai dit « je suis votre voix ». Aujourd’hui, j’ajoute « je suis votre guerrier, je suis votre justice ». Et pour ceux qui ont été lésés et trahis, « je suis votre rétribution ». Je vais totalement oblitérer l’Etat profond», a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la foule.

«C’est la dernière bataille. Nous allons finir ce que nous avons commencé», a déclaré l’ancien chef d’Etat face à la foule, qui en réponse a chanté : «Quatre ans de plus, quatre ans de plus !»

RT France, le 5 mars 2023

