Olivier Véran : « Il y a toujours en nous une envie de confinement ! »

Olivier Véran a déchaîné les rires mercredi 1er mars après avoir décrit en termes apocalyptiques une « France à l’arrêt ». C’est le même homme qui, voici trois ans, avait au contraire fait l’éloge d’une France totalement arrêtée pour combattre le coronavirus. Comme quoi, « il y a toujours en nous une envie de confinement ». Le problème vient quand ce sont les autres qui veulent le mettre en place alors que le gouvernement en a tant profité. Le tête-à-queue de l’ancien ministre de la Santé devenu porte-parole du gouvernement nous rappelle combien la crise du COVID-19 a gelé la vie politique et sans doute permis la réélection d’Emmanuel Macron. Le dégel a eu lieu après la présidentielle, et à présent le Président et son gouvernement sont menacés. Ils ne maîtrisent plus cette partie de la France qui va « se confiner » volontairement le 7 mars. A vrai dire, ils ne maîtrisent plus grand chose de ce qui se passe en France, au plan local comme au plan national.

Edouard Husson, Le Courrier des Stratèges, le 2 mars 2023