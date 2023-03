Le plan s’accélère… rassurez-vous, ils perdent le contrôle

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« C’est une partie perdue d’avance. La seule chose qui leur reste, c’est de créer le plus de chaos possible. Et la seule chose que nous puissions faire, c’est d’atténuer ce chaos, et aussi de nous asseoir et de nous moquer d’eux, parce que la seule façon d’entrer dans la peau d’un narcissique, c’est de se moquer d’eux, de les faire passer pour la blague qu’ils sont.

Et ils dysfonctionneront encore plus et finiront par faire tellement d’erreurs que même les personnes les plus stupides et les plus endormies de cette planète commenceront à voir clair dans leur jeu… »

Le Déclencheur, 8 mars 2023