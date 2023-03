Il n’y a pas que le gaz et le pétrole : les Européens dépendent aussi du combustible nucléaire russe

Pauvres pays du Vieux Continent, pris entre le marteau de l’Oncle Sam et l’enclume de l’Ours russe…Voilà ce qui se passe lorsqu’on renonce à toute indépendance et à toute souveraineté et qu’on cède aux sirènes néolibérales du mondialisme… OD

Bruxelles/Moscou. Le fait que les Européens se tirent une balle dans le pied en boycottant les importations d’énergie russe n’est pas nouveau. Mais l’UE ne dépend pas seulement du gaz et du pétrole russes, elle dépend aussi du combustible nucléaire russe. Au sein de l’UE, c’est donc surtout la France qui se trouve dans le pétrin.

Des mouvements de retrait se font déjà sentir. Le conseiller municipal viennois en charge du climat, Jürgen Czernohorszky, qui préside le réseau de villes Cities for Nuclear Free Europe (CNFE), conseille ainsi d’exclure complètement le secteur nucléaire des sanctions. « L’UE n’a pas d’autre choix que d’exclure totalement l’énergie nucléaire du dixième train de sanctions récemment adopté contre la Russie. Car l’Europe s’est de plus en plus livrée dans le domaine nucléaire au fil des années », déclare Czernohorszky.

En France, sans le combustible nucléaire russe, ce n’est pas seulement l’approvisionnement en énergie qui serait menacé, mais aussi la capacité opérationnelle de l’armée – les sous-marins nucléaires français dépendent également du ravitaillement en combustible nucléaire russe.

Dans les anciens pays du bloc de l’Est, l’approvisionnement en énergie est particulièrement dépendant du bon vouloir de la Russie – les éléments combustibles pour les anciens réacteurs nucléaires de type VVER-440 ne peuvent actuellement être fournis que par des entreprises russes. La Hongrie continuera également à dépendre du combustible nucléaire russe – Budapest est en train de faire construire deux nouveaux réacteurs par l’entreprise énergétique publique russe ROSATOM. Budapest s’oppose donc aux sanctions occidentales.

