(Institut des Libertés, 9 mars 2023)

Souvent peu connu du public franco-français, le Canadien Jordan Peterson, docteur en psychologie, professeur à Harvard et à l’université de Toronto, s’est fait connaitre du grand public mondial grâce à ses interventions corsées sur le monde woke et se trouve érigé en star du monde qualifié sur les réseaux de « incels ». Véritable mentor de toute une génération, il tente dans ce premier ouvrage traduit de l’anglais dans le monde entier d’ériger un certain nombre de règles simples pour penser sa vie et ne pas rester spectateur d’événements qui nous dépasseraient. Dans cette vidéo, Charles et Emmanuelle Gave tentent donc de recenser les 12 grandes idées force de l’ouvrage « 12 règles pour une vie : une antidote au chaos. »