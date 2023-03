L’Eglise catholique allemande a décidé à l’issue de son synode de Francfort de bénir les unions de paires homosexuelles à partir de 2026. La décision des évêques allemands a été adoptée à une écrasante majorité : 176 voix pour, 14 contre et 12 abstentions. En fait, des bénédictions ont déjà été réalisées, mais il s’agit d’un acte en dehors du droit canonique. Les trois années d’ici 2026 seront consacrées à la mise au point d’une liturgie adaptée (« vous serez dorénavant mari et mari devant Dieu pour l’éternité »…).

Brigitte Schmidt, laïque en responsabilité paroissiale, bénit des couples de même sexe en l’église Saint-Jean-XXIII de Cologne, le 10 mai 2021

Ces bénédictions sont déjà pratiquées en Belgique par l’évêque d’Anvers Mgr Johan Bonny.

Réaction de François Zéro ? Il a l’air de s’en moquer totalement. Après avoir exprimé en 2021 son opposition en rappelant que « de telles unions n’entrent pas dans les desseins de Dieu », il s’est entretenu avec l’évêque d’Anvers et lui a seulement dit : « c’est ta décision », constatant qu’elle était également appuyée par les autres évêques belges.

Lorsque des catholiques quelque part dans le monde souhaitent entendre la messe tridentine en latin, celle de nos ancêtres, le souverain pontife fait usage de toute son autorité pour limiter ces célébrations. Mais si des évêques apostats décident de saboter le dogme catholique, François Zéro décrète tout d’un coup n’être plus que l’évêque de Rome et refuse de prendre une position claire. Ce faisant, il trahit les catholiques français qui avaient manifesté en masse en 2012-2013 contre la loi du « mariage homosexuel » imposée par François Hollande. Les évêques allemands et belges renient le message biblique et pendant ce temps les évêques français brillent par leur silence.

Nous ne voulons plus de ce pape mondialiste et des prélats complices !

Jeune Nation, le 12 mars 2023

