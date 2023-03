Etat d’alerte sociale maximale. La France s’embrase, Darmanin rameute ses troupes

Le 49-3 de trop… l’étincelle qui va mettre le feu au pays ? Les points chauds et les affrontements avec la police sont pour le moment assez localisés, mais on sent que la situation pourrait vite basculer. Le printemps approche, le chaos économique et financier aussi… OD

🇫🇷 ALERTE INFO – Des milliers de personnes se dirigent vers la Place de la Concorde à #Paris suite à l’utilisation du 49-3 : "Ça va péter !". (via @ClementLanot) #greve16mars #reformedesretraites pic.twitter.com/8lc4aRZDaL — Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2023

🇫🇷 FLASH – De nombreuses barricades sont en feu à #Paris. Les incidents se propagent dans les rues de la capitale. Des manifestants tentent d’approcher l’#Élysée. (via @LibreQg) #greve16mars #revolution pic.twitter.com/65KZRMkAO9 — Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2023

🇫🇷 FLASH – Des mannequins à l'effigie d'Emmanuel #Macron, d'Élisabeth Borne, d'Olivier Véran et d'Olivier Dussopt ont été brûlés par des manifestants à #Dijon après l’utilisation du 49.3 par le gouvernement. (Le Bien Public) #greve16mars #revolution pic.twitter.com/SFNGJu2idb — Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2023

⚡️Gérald Darmanin annule son déplacement en Gironde et convoque tous les préfets de France vendredi à 10h30 pour une visio-conférence sur "la situation sociale" après le 49-3. Présence obligatoire de tous les préfets. (Mediapart)



Les élus sous protection policière (BFM) pic.twitter.com/iRV6CwrU6B — Alexis Poulin (@Poulin2012) March 16, 2023

🚨DGSI EN ÉTAT D'ALERTE À PARTIR DE CE VENDREDI 17 MARS

Informé par la DGSI,Darmanin a demandé sans succès à Macron de ne pas utiliser le 49-3. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 17, 2023

Darmanin prévient les ministres qu’ils risquent d’être agressés par la population en colère