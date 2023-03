Piégée par deux humoristes russes, Christine Lagarde révèle que la décision concernant l’euro numérique sera prise le 23 octobre

La présidente de la BCE croyait apparemment parler à Zelensky. Elle justifie notre mise en esclavage numérique par la nécessité de protéger l’Europe contre les pays « inamicaux » (Russie…), contre les cryptomonnaies émises par les GAFAM et contre le terrorisme (sous faux drapeau)… Et prétend que le paiement en espèces est déjà plafonné à 1000€ en Europe. Ce qui est parfaitement faux et n’a de toute façon rien à voir avec le sujet : le système des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) va bien au-delà du paiement par virement ou par carte de crédit. C’est une sorte de camp de concentration électronique où la totalité de vos actes du quotidien seraient épiés et contrôlés. Pour votre bien, naturellement ! OD

Les banques centrales du monde entier sont lancées dans une course effrénée vers les monnaies numériques, tandis que les villes se convertissent aux infrastructures « intelligentes » : un réseau de surveillance et de contrôle est en train de se mettre en place sous nos yeux