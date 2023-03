Affaire Orlandi – Mystère au Vatican

Un évêque, proche de Jean-Paul II : « Vous savez, il y a l’Eglise du Christ, celle des fidèles. Mais il y a aussi l’Eglise qui est une machine politique. Telle est la réalité. Même si je disais la vérité, ou si je la connaissais et je la disais, il y aurait quelqu’un qui me détruirait avant que je ne la dise, soit en m’éliminant, soit en me traitant de fou ».

(Enquêtes spéciales, 16 mars 2023)

Le 22 juin 1983, Emanuela Orlandi, 15 ans, disparaît dans le centre de Rome.

Citoyenne du Vatican, la jeune fille est le troisième des cinq enfants des Orlandi, l’une des quatre familles de laïcs qui vit au Saint-Siège. Son père est commis, chargé des invitations pour les audiences du pape. Quelques jours après sa disparition, Jean-Paul II en personne intervient au balcon de la place Saint-Pierre, le jour de l’Angélus, pour appeler les ravisseurs «à faire preuve d’humanité». Simple fait divers, manipulation des services secrets italiens, complot international ? Les enquêteurs vont explorer toutes les hypothèses. Et même celle d’une complicité… de membres du Saint-Siège.