Macron déverse à jet continu son mépris des Français

Non seulement Macron est sourd à la colère de la grande majorité des Français qui rejettent sa réforme des retraites, mais il a fait savoir qu’il ne changerait rien à rien : ni changement de Premier ministre, ni remaniement, ni dissolution, ni référendum… « Continuité » ! Les Français qui descendent dans la rue ne sont qu’une « foule » méprisable car « illégitime »… C’est sans doute la raison pour laquelle ses nervis des forces de l’ordre leur tapent dessus à qui mieux-mieux et en mettent des centaines en garde à vue de façon totalement arbitraire. Cerise sur le gâteau, Macron, qui n’a clairement plus de majorité, a indiqué vouloir gouverner désormais par des « mesures non-législatives »… Ambiance ! OD

