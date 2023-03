La guerre en Ukraine : un calcul en faveur du Great Reset ?

C’est le message que je m’efforce de faire passer depuis plus d’un an : la guerre en Ukraine est une guerre-prétexte, la continuation du Covid par d’autres moyens… en réalité c’est à nous autres les peuples – notamment européens – que l’oligarchie mondialiste a déclaré la guerre. Comme l’a dit sans détour Larry Fink, le PDG de BlackRock, l’Ukraine est avant tout un formidable « accélérateur du Grand Reset ». La dernière étape en date de l’opération de démolition contrôlée inaugurée le 11 septembre 2001. OD

Un an de guerre et pas de fin en vue ? Pourquoi une grande puissance militairement supérieure comme la Russie ne progresse-t-elle que lentement contre les forces armées ukrainiennes ? Y a-t-il finalement d’autres objectifs derrière cette guerre ? De nombreux éléments indiquent que cette guerre a des enjeux qui vont bien au-delà des intérêts nationaux. Des témoignages de la population ukrainienne et russe ainsi que de journalistes d’investigation viennent étayer cette affirmation. Apprenez-en plus dans ce documentaire passionnant !

Rappels :

