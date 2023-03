La “réforme” des retraites n’a rien à voir avec la démographie. Parlons plutôt d’esclavage ! (Idriss Aberkane)

« Notre système de retraite est parfaitement financé et finançable (…) Tous les médias qui vous disent que cette réforme est nécessaire vous mentent frontalement, directement, sans pitié… »

(Idriss J. Aberkane, 29 mars 2023)

« Soyons clairs : ceux qui vous disent que la “réforme” des retraites est nécessaire pratiquent une fois encore le « TINA » (There Is No Alternative) utilisé avec la plus grande brutalité pour le Covid et le catastrophisme environnemental, en vous faisant croire que le vieillissement de la population ne laisse aucun autre choix politique possible.

C’est entièrement faux. D’une part la productivité des Français a été multipliée par 7 (oui SEPT et même dans la vidéo je ne m’y attendais pas) depuis 1950, cependant que l’emploi des femmes rejoint celui des hommes, d’autre part le déficit MAXIMAL des retraites est de 20 milliards, soit 20 mois de dépenses en tests PCR pendant la “crise” covid.

Ce que cache cette n-ième “réforme” des retraites, c’est en réalité une lente et sournoise progression de l’esclavage ».

Rappels :

« Il n’y a qu’un seul homme de trop sur Terre, c’est M. Schwab »

« Leur but, c’est que la retraite devienne un impôt »