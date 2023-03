J’ai filmé en première ligne à Sainte-Soline

(Camille Reporter, 28 mars 2023)

Le projet de méga-bassine à Sainte-Soline est le symbole d’une nouvelle guerre pour le partage des ressources hydriques. Le 25 mars 2023, la Confédération paysanne ainsi que les collectifs Les Soulèvements de la Terre et Bassine non merci ont appelé à une énorme journée de mobilisation dans les Deux-Sèvres pour empêcher le chantier de la méga-bassine. Des dizaines de milliers de militants écologistes venus de la France et du monde entier ont répondu à cet appel.

Rappel :

Comment l’Europe est en train de transformer l’eau du robinet en marchandise en toute discrétion