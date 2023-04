« Oui mais le rouble numérique, c’est différent ! »

Votre mère ne vous a pas dit de vous tenir à l’écart des CBDC ?

par Edward Slavsquat

Le rouble numérique est-il la monnaie numérique de banque centrale que vous attendiez depuis toujours ? Nous l’espérons, car il est sur le point d’arriver.

Si tout se passe comme prévu, le cadre juridique du rouble numérique de la Banque de Russie (remarquez que nous n’avons pas écrit « rouble numérique de la Russie ») sera ratifié dans les quatre prochaines semaines.

Cette monnaie numérique traçable, programmable et extrêmement centralisée sera lâchée dans la nature à l’issue d’un programme pilote impliquant treize banques russes.

Les CBDC sont mauvaises mais la CBDC russe est bonne – les médias d’Etat russes sont entrés en action. RIA Novosti a publié le 27 mars un article vantant les mérites de cette « troisième forme » de monnaie « nationale ».

Résumons. Le rouble numérique :

« n’est pas une crypto-monnaie [décentralisée] ». Il est « exclusivement » émis et contrôlé par la banque centrale de Russie.

« est un autre outil de paiement pratique ».

est très sûr et sécurisé ! La banque centrale de Russie « assure vos fonds et le régulateur bloque immédiatement les transactions suspectes ».

est très transparent ! « Le portefeuille numérique prend en compte non seulement l’historique des opérations, mais aussi les actions effectuées avec chaque rouble ».

est programmable ! « Les contacts intelligents [permettent] d’envoyer des devises d’un portefeuille à l’autre sous certaines conditions. »

est si pratique qu’il n’a même pas besoin d’Internet pour fonctionner.

peut être utilisé pour « payer tous les biens et services ».

« simplifiera les échanges mutuels ».

Avons-nous dit qu’il était pratique ?

Très convaincant. A des fins purement scientifiques, examinons ce que les personnes qui ne sont pas payées par le gouvernement russe disent de ce sympathique jeton numérique.

Katyusha.org (média alternatif patriotique/conservateur pro-Poutine et pro-SMO) a écrit le 22 mars :

Le rouble numérique est la mise en œuvre en Russie du projet mondial de la Banque mondiale et du Forum économique mondial pour les monnaies numériques des banques centrales. Quant à la question : « Où est-il dit que la Banque de Russie a l’intention de remplacer l’argent liquide ? » La réponse est directe : dans les déclarations des hauts fonctionnaires du ministère des finances et de la Banque de Russie.

Le vice-ministre des finances de la Fédération de Russie, Aleksey Moiseev : « Le rouble numérique sert à remplacer le rouble en espèces ».

[…]

Le rouble numérique finira par remplacer l’argent liquide, mais la période de transition sera longue, a déclaré Sergey Shvetsov, premier vice-président de la Banque de Russie, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. […]

Un analyste financier ayant de nombreuses années d’expérience dans la gestion des banques commerciales, Alexander Lezhava, s’est fait l’écho de notre évaluation : « Pourquoi le rouble numérique est-il dangereux pour nous tous ? Le fait que, contrairement à tous les systèmes cash / non-cash qui existent aujourd’hui, il est programmable… La banque centrale disposera d’informations financières complètes sur chacun d’entre nous. »

Un média local (madaganmedia.ru) a écrit le 23 mars :

Les experts estiment que l’introduction du rouble numérique conduira à un contrôle total par l’État. Chaque rouble aura son propre code, analogue au numéro d’un billet de banque. Si chaque rouble est marqué, cela signifie qu’il n’y aura aucun problème pour suivre absolument toutes les transactions monétaires des Russes – les autorités pourront savoir où le citoyen a reçu l’argent, à qui il l’a envoyé, ce qu’il a payé, ce qu’il a acheté.

D’une manière générale, la vie sera sous surveillance numérique, affirment les économistes. La vie privée disparaîtra tout simplement en tant que concept. Il sera facile pour les autorités de punir les citoyens, de restreindre, d’interdire. Les personnes indésirables pourront facilement être déconnectées du portefeuille numérique. Et voilà, une personne [indésirable] n’a rien à manger, rien pour payer un appartement. […]

Avec l’introduction généralisée du rouble numérique, les gens ne pourront plus cacher un seul centime. Par exemple, les familles pauvres peuvent désormais survivre en louant des appartements exonérés d’impôts, en grisant les salaires ou les allocations qu’elles reçoivent de l’État, sans montrer l’intégralité de leurs revenus. Selon les économistes, la part de l’économie informelle en Russie atteint 30 % ou plus, et environ 20 millions de personnes reçoivent des salaires « enveloppes ».

Avec l’avènement du rouble numérique, un camp de concentration numérique va commencer pour les Russes… En fait, ce sera le début de l’introduction du même code QR qu’ils ont essayé d’introduire pendant la pandémie – maintenant, les autorités vont finir ce qu’elles ont commencé, avertissent les experts.

Un autre média local a rapporté le 24 mars :

L’élite financière mondiale s’apprête à mettre en circulation la monnaie numérique.

Le célèbre économiste russe Valentin Katasonov a parlé à DEITA.RU de la mise en œuvre d’une véritable escroquerie du siècle, lorsque le sommet du » milliard en or » remplacera la monnaie fiduciaire habituelle pour tout le monde…

De plus, comme l’a noté l’expert, l’aspect le plus important de l’escroquerie consistera à priver les gens du droit de dépenser secrètement leur argent, car avec l’avènement de leurs contreparties numériques, toutes les transactions humaines seront entièrement contrôlées par les opérateurs du nouveau système.

Un observatoire des valeurs familiales (créé par un décret présidentiel russe) s’exprime sur le rouble numérique :

« Les monnaies numériques des banques centrales sont un projet mondialiste du FMI et du G7″.

« Les espoirs de contourner les sanctions avec le rouble numérique sont illusoires ».

« Une base d’éléments étrangers rend toute l’infrastructure du rouble numérique vulnérable à l’espionnage et aux attaques de pirates informatiques venant de l’extérieur ».

« Avec l’aide du rouble numérique, la Banque centrale de la Fédération de Russie sera en mesure d’accumuler des données confidentielles sur les paiements et les utilisateurs à une échelle sans précédent. Ces données peuvent être utilisées pour espionner les transactions privées des citoyens, obtenir des informations sensibles sur les individus et les organisations et les contrôler. Le risque de fuite de ces données. La possibilité de bloquer l’argent numérique des personnes qu’ils n’aiment pas en appuyant simplement sur un bouton ».

« Avec le temps, le rouble numérique peut complètement remplacer l’argent liquide en circulation, et par conséquent, il déplacera les droits et les libertés des citoyens ! »

« Un camp de concentration électronique-numérique nécessite de l’argent électronique, dont le mouvement est facile à suivre et qui peut être bloqué par n’importe qui à tout moment. Pour un contrôle plus complet, le rouble numérique peut être lié à la biométrie humaine ».

Certains des esprits les plus vifs de notre époque – comme le formidable expert de la Russie Thomas Röper – insistent sur le fait que, contrairement aux autres CBDC, le rouble numérique ne remplacera jamais l’argent liquide.

Le rouble numérique est différent. Il s’agit d’une forme très amicale et très bénigne de monnaie volontaire qui contournera les sanctions et garantira la « souveraineté économique » de la Russie.

Oui, bien sûr !

Edward Slavsquat, le 28 mars 2023

Traduction Olivier Demeulenaere

