L’artiste norvégienne Girl in Red demande à son public de lui apprendre quelques mots de français, il se met à hurler : « Macron, démission ! »

En concert dans la célèbre salle parisienne de l’Olympia, Girl in Red, artiste norvégienne de 24 ans, ne devait pas s’attendre à parler réforme des retraites. Depuis onze semaines, des millions de Français sont opposés à ce texte porté par le gouvernement et Emmanuel Macron. Le passage en force, grâce à l’utilisation de l’article 49.3, et deux motions de censure, toutes les deux rejetées, ont attisé le climat de colère.

De passage à Paris avant Londres et Amsterdam, Marie Ulven Ringheim dite Girl in Red s’est vue prodiguer une leçon de français tout à fait originale. Entre deux chansons, l’artiste a demandé à son public de lui apprendre quelques mots de français. A sa surprise, c’est un slogan anti-Macron que la foule lui a rétorqué. Visiblement gênée et dans l’incompréhension face à son public criant « Macron, démission ! », la jeune Norvégienne a préféré éluder. Après avoir demandé « Qu’est-ce que ça veut dire ? » sans obtenir de réponse, elle a continué son concert, invitant son audience à passer à la prochaine chanson.

