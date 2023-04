François chez Disney : le scandale de la Semaine Sainte

Nous avons parlé récemment de ce film documentaire disponible aujourd’hui sur la plateforme Disney+. (François sur Disney + dans un docu-entretien avec des jeunes). C’est pire que tout ce qu’on peut pouvait imaginer ; certains diront charitablement que le pape s’est fait piéger, mais ce n’est pas le cas : d’abord, il lui aurait été facile de contrôler le contenu, puisque le film a été tourné l’été dernier, et s’il sort tel quel (avec des gestes très forts de sa part, comme lorsqu’il accepte le « foulard vert » que lui tend une interlocutrice, symbole de la lutte pour LE DROIT À l’avortement), c’est qu’il l’a voulu. Ensuite, il ne pouvait ignorer que le journaliste espagnol qui est aux manettes est aussi un animateur télé et un humoriste (genre Hanouna, peut-être ?), connu sous le surnom de El Follonero, « le fouteur de m… » (sic !). Ça ne s’invente pas. Enfin, sauf à prétendre comme ne manqueront pas de le faire les leccapiedi dont il s’entoure bien qu’il dise les détester, que François est VRAIMENT le nouveau Messie, la comparaison avec Jésus parlant aux prostituées et aux publicains est carrément blasphématoire. Non seulement François ne convaincra personne de cette façon (ne parlons pas de conversion !! d’ailleurs, il n’essaie même pas) , mais il va renforcer chez les non-croyants la haine et le mépris de l’Eglise.



Cerise empoisonnée sur le gâteau méphitique, c’est la Semaine Sainte qui est choisie pour sortir cette infamie.

Un détail encore : la familiarité et la grossièreté avec lesquelles le Pape tolère qu’on se présente devant lui est un motif supplémentaire de scandale. Le respect qu’on témoigne au Pape, y compris par sa tenue, y compris de la part des non-croyants, ne s’adresse pas à Jorge Mario Bergoglio (ce ne serait pas grave !) mais à la fonction qu’il occupe.

Lire la suite sur Benoît et Moi

Rappels :

En Allemagne et en Belgique, Bergoglio autorise désormais les « bénédictions » de paires homosexuelles

Les JMJ 2023 font référence à l’Agenda 2030 mondialiste : une « erreur », vraiment ?