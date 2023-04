Inflation : 42% des Français modestes ont supprimé un repas

42 % des Français modestes ont supprimé un repas (petit-déjeuner, goûter ou dîner), 52 % achètent moins de fruits et légumes qu’avant l’inflation, selon un sondage Ifop publié dans Le Parisien ce samedi 8 avril.

Les produits sont plus chers qu’avant, et face à cette inflation, 79% des Français modestes ont opté pour une solution : réduire leurs achats alimentaires. C’est ce que révèle une étude de l’Ifop pour « la Tablée des chefs » publiée ce samedi 8 avril dans Le Parisien.

Les restrictions sont aussi dans l’assiette. 53 % d’entre eux disent avoir réduit les portions. 42 % des sondés ont même supprimé un repas (petit-déjeuner, goûter ou dîner). Certains vont aussi jusqu’à sacrifier des produits : ils sont 52 % à assurer acheter moins de fruits et légumes qu’avant l’inflation. « Et deux personnes sur trois craignent que ces changements d’habitudes alimentaires aient un impact négatif sur leur santé à long terme », rapporte Le Parisien. Selon Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion publique à l’IFOP, « cela fait déjà plusieurs mois qu’ils ont adapté leurs achats face à l’inflation, mais la hausse des prix de l’alimentation de ces derniers temps a été le coup de grâce », a-t-il estimé auprès du Parisien. « Désormais, ce sont sur les besoins essentiels que se font les arbitrages d’une partie des Français », a-t-il poursuivi.

La catégorie interrogée gagne le SMIC voire encore moins, cela « représente environ 30 % des Français », a précisé Jérôme Fourquet. « Ils ne réduisent pas forcément les quantités de nourriture à tous les repas mais cela revient régulièrement. La dernière alarme en termes de crise de la consommation avait été tirée par les Gilets jaunes, un public un peu plus aisé, qui n’arrivait plus à s’offrir de petits plaisirs. Là, c’est une population encore plus modeste qui a épuisé tous les arbitrages et est obligée de réduire les produits de base », a-t-il analysé.

Orange actualités, le 8 avril 2023

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 007 Français gagnant le SMIC ou moins, du 2 au 8 mars.

