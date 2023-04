Le traité de l’OMS sur les pandémies régenterait TOUS les domaines de la vie

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Selon le nouveau traité mondial de l’OMS sur les pandémies, une pandémie pourrait à l’avenir être déclarée par l’OMS également pour les maladies cardiaques, le cancer, etc. En fin de compte, l’OMS annulerait le pouvoir de décision des gouvernements souverains et donnerait des instructions dans tous les domaines de la vie. Cette émission montre ce que cela pourrait signifier dans la pratique.

Fin 2021, les 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé s’étaient mis d’accord, lors d’une réunion spéciale, pour élaborer d’ici 2024 un traité international visant à se protéger contre les crises futures dues à des maladies infectieuses. Ce « traité international de préparation aux pandémies » doit prétendument garantir la protection sanitaire de l’humanité.

Mais le Dr Vincent Carroll, médecin de santé publique et président du Centre ARC pour la lutte contre le cancer, tire la sonnette d’alarme. Ce qui se veut philanthropique s’avère être un instrument de déshumanisation totale. Mais comment ?

Citation du Dr Vincent Carroll : « Il s’agit d’un traité auquel 190 pays participent et dans lequel toutes les futures pandémies peuvent être classées ou définies en beaucoup, beaucoup de manières différentes. Donc pas seulement les maladies infectieuses, mais aussi les pandémies de maladies cardiaques et de cancer. La définition peut donc être très, très large. Mais en fin de compte, cela signifie que dès qu’une (telle) pandémie est déclarée, l’Organisation mondiale de la santé prend les commandes et annule les décisions des gouvernements souverains. En d’autres termes, la souveraineté est entièrement transférée à une organisation internationale mondialiste appelée Organisation mondiale de la santé. Et l’Organisation mondiale de la santé est déterminée à y parvenir d’ici mai 2024. »

Le journaliste d’investigation indépendant James Corbett explique que le traité de l’OMS sur les pandémies est une attaque directe contre la souveraineté des États membres ainsi qu’une attaque directe contre leur autonomie physique. Voici un scénario fictif : selon l’OMS, les statistiques pourraient montrer que l’infarctus du myocarde est en hausse et qu’il doit être déclaré pandémie car il menacerait l’humanité. La nouvelle IA de santé de l’OMS fait des projections pour en déterminer les causes. Dans cet exemple fictif : consommation générale de viande trop élevée. Et du jour au lendemain, la consommation de viande serait réduite.

Comment ? Par décret international de l’OMS, comme pour le port du masque ou les interdictions de sortie et de réunion. La monnaie numérique pourrait en outre être bloquée pour la viande. Car, comme l’explique l’expert financier Ernst Wolff, l’argent numérique n’est pas un moyen de paiement à part entière, mais un moyen de paiement « conditionnel », c’est-à-dire qui peut être limité. Comme alternative à la viande, l’OMS pourrait alors, sur la base des extrapolations de son IA santé, prescrire de force des protéines « saines » modifiées issues d’insectes, comme les règlements actuels de l’UE le laissent déjà entrevoir de manière sinistre.

Selon le militant anti-extrémisme Maajid Nawaz, le traité de l’OMS sur les pandémies sert de porte dérobée à l’empire mondial.

D’où la conclusion du Dr Carroll : Le traité sur la pandémie doit être stoppé à tout prix.

