Le bétail se rebiffe : Faisons le Truman Show avec eux !

Ivo Sasek sur le principe de la souris de laboratoire

Tout ce qui est mis sur le marché doit d’abord être testé pour le meilleur et pour le pire. Selon la volonté de ceux qui veulent diriger le monde, le peuple doit servir de cobaye pour leurs nouveaux développements. De même, le peuple doit partir en guerre pour ces bellicistes. Ivo Sasek renverse les rôles et exige : Oui à TOUT – MAIS maintenant, c’est VOUS qui marchez devant et qui testez d’abord tout sur VOUS !

On dit oui au Great Reset, mais d’abord, on va tester ça sur eux pendant 20 ans. Oui à la surveillance totale, mais on va d’abord tester ça sur ceux qui ont développé ça, qui veulent mettre ça en pratique sur nous. D’abord, on fait le Truman Show avec eux, et on les observe.

L’obligation vaccinale, on dit oui, mais d’abord sur tous ces gens qui nous ont obligés à dire oui à ces vaccins, Lauterbach, Karl Lauterbach, ministre de la Santé allemand, toute leur clique, tous ces politiciens qui ont encouragé cela. D’abord, on les vaccine avec ce qu’ils ont développé. Et après, on voit si on veut cela.

Ils veulent la guerre, on dit oui aux guerres. Alors, c’est quoi le « mais » ? On dit oui aux guerres, mais ce ne seront que ceux qui attisent les guerres, qui profitent des guerres, etc., qui devront, homme contre homme s’attaquer mutuellement, pas des pères et fils innocents. Alors les terrains de foot pourraient suffire, ou les arènes de l’Antiquité romaine devraient suffire pour cette minorité. Vous ne pensez pas ?

Oui, de manière très pratique, tu sais. D’un côté, le clan d’Olaf Scholz, chancelier allemand avec ses sorcières bellicistes. C’est Jürgen Elsässer qui a dit, dans son édition du journal Compact, il les a nommées « sorcières bellicistes ». Donc le clan d’Olaf Scholz. De l’autre côté, Poutine qui combat avec son ours rouge et son dragon. D’un côté, Annalena Baerbock, une politicienne allemande. Puis Ursula von der Leyen et compagnie, en coalition avec Volodymyr Zelensky, avec tous ses commanditaires et ses profiteurs de guerre. L’arène sera bientôt pleine avec tous ces gens ! Tous ces gens qui, politiciens et ministères de tous les pays de l’UE, qui sont en train de pousser des fils et pères innocents dans les guerres, qui développent des choses où les femmes enceintes peuvent rouler avec des chars de guerre. Nous disons non, on ne va plus aller en guerre pour eux, mais eux, ils ont le droit de se battre l’un contre l’autre. D’un côté, ce camp-là, et de l’autre côté, l’autre camp. Allez, on applaudit pour ça.

Une décision mondiale, un tribunal mondial doit décider de cela. Alors, ceux-là devront combattre dans l’arène, Poutine et son ours rouge, les uns contre les autres, jusqu’à la dernière goutte de sang. Et nous regardons, et bien sûr. Il y a les tireurs de ficelles nord-américains dans les tribunes. Ça va devenir visible, parce que eux ils vont se retirer de cette guerre et ne viennent qu’à la fin pour prendre le butin. Mais aussi, ils peuvent participer, et ceux qui les dirigent, ils regardent depuis les derniers rangs de la tribune, mais à la fin, les peuples qui disent non, on ne va pas entrer en guerre pour vous. Maintenant, c’est vous de l’administration américaine qui voulez la guerre, qui désirez la guerre contre Poutine et son ours rouge. C’est vous qui allez dans l’arène maintenant, nous allons vous mettre là-dedans !

