“BoJzilla”, le premier des monstres banco-centralistes nés dans les marécages de la stagnation séculaire…

Les aventures de la famille Gave dans le monde banco-centralisé – Episode 2

par Antoine Potier

Parmi les économies industrielles avancées qui ont bénéficié du boom économique d’après-guerre, le Japon a été l’une des dernières a atteindre le pic de sa productivité, au tournant des années 60-70, avant de suivre la même pente déclinante. Elle a aussi été la première à faire face à une longue période de déflation potentielle, au sens d’une inflation insuffisante pour permettre sa croissance. Parmi toutes les économies industrielles les plus avancées technologiquement, et longtemps parmi les plus innovantes, le Japon est devenu le modèle de la stagnation économique sur plusieurs décennies, illustrant au mieux ce qu’est le phénomène devenu « mondial », du moins au sens occidental du terme, de « stagnation séculaire ».

La période déflationniste au Japon a précédé d’une quinzaine d’années le choc mondial de 2008, mais elle en a été, à bien des égards, le signe avant-coureur, par les fondamentaux économiques qui l’ont généré, même si sous des formes apparemment différentes. Les solutions « innovées » au Japon ayant été par la suite celles qui ont permis au système occidental de survivre à la crise de 2008, il est difficile d’imputer à la Banque Centrale du Japon, la BoJ, d’être la cause du mal, par sa politique monétaire, alors qu’elle a précisément servi de modèle aux autres, depuis, à quelques variations près. Au lieu de faire le lien, pourtant évident, entre ralentissement, voire chute, de la productivité et stagnation économique, c’est se voiler la face en essayant d’inverser les causes et les effets.

Mais c’est le lot commun de ceux qui rêvent encore qu’une autre politique monétaire pourrait ramener l' »âge d’or » de l’expansion capitaliste, indépendamment du cycle particulier de développement industriel qui l’a amené. Et c’est donc le cas, entre autres, de la sympathique famille Gave, comme on l’a déjà vu :

Dans le contexte de cette évolution banco-centraliste japonaise, qu’il prend assez lucidement pour une anticipation du sort qui nous attend dans le reste des économies occidentales, Charles Gave prend acte du fait que le rôle traditionnel des banques comme pourvoyeuses de crédit aux entreprises se trouve court-circuité, voire carrément anéanti, par le nouveau rôle de la banque centrale. Bien sûr, selon sa vision « néo-classique », c’est plus que jamais le cas de le dire, de l’économie, il refuse donc cette fatalité et tente d’imaginer des solutions pour un retour au capitalisme « à la papa » (…voire même, à la « grand-papa » !) de l’époque des « Trente Glorieuses ».

Mais il sous-estime d’autant plus l’état devenu chronique du banco-centralisme actuel qu’il ne voit pas, dans les « solutions » qu’il propose, leur caractère déjà suranné, obsolète par rapport aux évolutions déjà mise en route par le système en vue de renforcer le pouvoir de contrôle banco-centraliste, et non pas de l’affaiblir. Et cela même lorsqu’il s’inspire de la réalité japonaise en termes de procédés de survie économiques des entreprises.

Notamment, lorsqu’il parle de conserver le « cash » dans les caisses des entreprises au lieu de le placer en banque, il « oublie » qu’avec la « solution » des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, une telle possibilité pourra leur être retirée d’un simple « clic » d’un employé de banque centrale appliquant la politique monétaire de ses maîtres…

Le rôle traditionnel des banques continuera, et plus que jamais, de leur être retiré, mais pour être de plus en plus remplacé par celui de relai des banques centrales dans leur contrôles de gestion économique.

En ce sens, l’image de « BoJzilla » illustrant cet article est elle-même déjà le reflet de ce genre de « décalage », vu que la « peau du monstre » faite d’un épais plumage de billets de banque devrait logiquement être déjà remplacée par un halo d’électrons figurant de manière moins « spectaculaire » mais plus « réaliste » le caractère « dématérialisé » de la circulation monétaire moderne !

Mais ce qui serait encore plus difficile à représenter, c’est le réseau tentaculaire par lequel les MNBC auront bientôt le pouvoir de nous manipuler encore plus totalement que ne le fait déjà l’actuel « crédit social à la chinoise », jusque dans les moindres détails de notre comportement social, par les pressions (…et les suppressions !) quasi instantanées qu’elles peuvent permettre sur chacun d’entre nous.

Les capitalistes « classiques », et même « néo-classiques », dans le style de Charles Gave, qui rêvent de revenir à une rentabilité du capital productif, ont du mal à se faire une représentation complète de l’évolution banco-centraliste du système de domination de classe, tant par le fait qu’ils y sont eux-mêmes immergés par leur origine sociale, que, paradoxalement, par le fait que cette évolution va contre leurs intérêts et qu’ils ne peuvent donc l’admettre telle quelle est.

Pour les banco-centralistes, la volonté de renforcer leur pouvoir de contrôle des populations et de centralisation de l’économie à grande échelle est plus importante que la rentabilité globale du capital, dont ils ont fait le deuil, enterrée sous une montagne de dette systémique. Conserver leur pouvoir de domination et leur place de créanciers universels au sommet de cette montagne est ce qui les préoccupe réellement, et non pas la santé de l’économie productive au service des populations, ni même des « capitalistes familiaux » auxquels la famille Gave s’apparente volontiers.

Luniterre, Ciel de France, le 7 avril 2023

A la suite, en transcription, un extrait de la vidéo « familiale » qui pose précisément la genèse de cette situation au Japon comme exemple « édifiant » de notre avenir occidental. …Aux bémols près que nous venons d’y mettre, et ne font, malheureusement, que souligner la gravité et la tonalité inquiétante du passage.

A la suite, encore, quelques extraits de presse qui illustrent le propos concernant le Japon, et à la fin, l’article fort bien documenté et illustré de nombreux graphes qui justifie le sous-titre de l’épisode par l’apport humoristique du monstre « BoJzilla »…

Une espèce en voie d’apparition « mondialisée », contrairement à tant d’autres, mais dont on se passerait volontiers… Une espèce parasite à éliminer sans états d’âmes…

