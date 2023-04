Mort de François Léotard. Retenons son évocation en 2005 d’un « monde occulte, caché, souterrain, inconnu des médias »…

(RMC, 7 avril 2005)

« Je pense que vous et vos confrères, si vous le permettez, sous-estimez une partie de l’actualité qui est complètement immergée, complètement inconnue des médias. Vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année… qui disparaissent. C’est assez fascinant et personne ne se penche sur ces milliers de disparitions. Il y a des suicides qui sont de faux suicides, des accidents de voiture qui sont des assassinats, il y a des gens qui partent et que l’on ne retrouve pas car ils ont voulu changer d’identité… Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, qu’au fond personne ne cherche à découvrir. »

Source : MK-Polis, le 30 juillet 2015

En 2011 sur France Culture, le père Georges Morand nous parlait également d’un monde souterrain composé de personnes « que l’on pourrait dire au-delà de tous soupçons » liées aux réseaux mafieux et satanistes…