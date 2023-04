(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

763 décès liés au vaccin Covid et des centaines de victimes de la vaccination – un énorme crime vaccinal est mis en lumière avec force preuves ! Kla.TV a rassemblé 17 heures d’images qui montrent les conséquences effrayantes et la mortalité mondiale suite à la vaccination Covid19. Si autant de personnes meurent rien que parmi les célébrités, qu’en est-il des anonymes et des inconnus qui ne sont pas publiés dans les médias ?

Lire la suite sur KlaTV