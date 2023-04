Projet Icebreaker : le début d’un système de monnaie numérique unifié à l’échelle mondiale ?

par Brandon Smith

Ces deux dernières années, les médias alternatifs ont beaucoup discuté des dangers des monnaies numériques de banques centrales (CBDC), un cadre monétaire très similaire aux produits basés sur la blockchain comme le Bitcoin, mais directement contrôlé par les banquiers centraux. Il s’agit d’une menace sur laquelle certains analystes, dont je fais partie, écrivent depuis plus d’une décennie, et il est donc bon de voir que la question est enfin abordée dans les médias grand public.

On ne saurait trop insister sur le caractère orwellien des CBDC. Dans une société sans argent liquide, la plupart des gens dépendraient des produits numériques pour l’échange de biens et de travail, ce qui signifierait bien sûr la fin de toute confidentialité dans les échanges. Tout ce que vous achetez, vendez ou travaillez dans votre vie serait enregistré, et cette absence d’anonymat pourrait être utilisée pour étouffer vos libertés à l’avenir.

Supposons par exemple que vous aimiez manger régulièrement du steak, mais que le gouvernement, de plus en plus autoritaire, décide d’inscrire la viande rouge sur la liste des risques pour la santé et des « risques liés au changement climatique » en raison des émissions de carbone produites par les vaches. Il détermine, sur la base de l’historique de vos achats (auquel il a pleinement accès), que vous avez contribué davantage à la pollution par le carbone que la plupart des gens en mangeant souvent de la viande rouge. Ils déclarent que vous devez payer une taxe carbone rétroactive sur vos achats passés de viande rouge. De plus, votre compagnie d’assurance vous envoie une lettre indiquant que vous présentez un risque médical et vous prive de votre couverture médicale.

Les produits que vous consommez et les services que vous utilisez peuvent être suivis pour créer un profil psychologique sur vous, qui pourrait ensuite devenir un facteur dans la détermination de votre score de crédit social, tout comme les autorités du PCC le font en Chine aujourd’hui. Peut-être refusez-vous d’acheter une injection annuelle d’ARNm, et l’algorithme de suivi en prend note. Vous êtes maintenant soupçonné d’être « anti-vax » et votre cote de crédit social s’effondre, ce qui vous exclut de divers lieux publics. Il se peut même que vous soyez licencié.

Dans le pire des cas, cependant, l’accès économique est le plus grand outil d’oppression. Avec les CBDC en place et l’absence d’argent liquide, vos économies ne vous appartiendront jamais vraiment et vous ne pourrez jamais détenir votre pouvoir d’achat entre vos mains. Les moyens d’échange seraient bloqués par les banques et les gouvernements auraient la possibilité de geler votre capacité à effectuer des transactions. Si un jour vous vous mettez en colère contre une politique gouvernementale particulière et que vous qualifiez ouvertement le système de corrompu sur les médias sociaux, ils pourront simplement vous interdire de transférer votre argent numérique à d’autres personnes jusqu’à ce que vous vous soumettiez, ou que vous mouriez.

Les CBDC permettent aux responsables de l’establishment d’affamer leurs opposants politiques avec une précision algorithmique. Ce serait un nouveau monde d’oppression technocratique.

Il est important de comprendre que les banquiers centraux développent et introduisent des monnaies numériques à une vitesse fulgurante. Il ne s’agit pas d’une question d’expérimentation, ils ont déjà ces systèmes prêts à être mis en œuvre. Le programme de transfert instantané de la Réserve fédérale « FedNow » devrait être lancé en juillet. Il ne s’agit pas d’une CBDC, mais d’une étape intermédiaire vers l’instauration de CBDC à court terme.

Dans le cadre de mes recherches sur les différents programmes de CBDC et sur la rapidité avec laquelle ils progressent, je suis tombé sur un programme intéressant appelé « Projet Icebreaker », géré par la Banque des règlements internationaux (BRI). Pour ceux qui ne le savent pas, la BRI est une institution mondialiste au passé clandestin connue sous le nom de « banque centrale des banques centrales ». Elle est le centre de décision de la plupart des banques centrales du monde. Si vous vous êtes déjà demandé comment il était possible qu’autant de banques centrales nationales opèrent en tandem au lieu d’agir dans l’intérêt des pays dans lesquels elles résident, la BRI est la réponse. En d’autres termes, des organisations comme la Réserve fédérale ne sont pas nécessairement loyales envers les Américains ou les responsables américains, elles sont loyales envers les dictats de la BRI.

La BRI est à l’avant-garde du mouvement en faveur de l’adoption des CBDC. Elle a financé un grand nombre de projets visant à tester et à affiner la technologie des CBDC et, depuis cette année, elle estime qu’au moins 81 banques centrales dans le monde sont en train d’introduire des systèmes de monnaie numérique.

Le projet Icebreaker a particulièrement attiré mon attention pour plusieurs raisons. La BRI décrit le projet comme une chambre de compensation des changes pour les CBDC de détail (les CBDC de détail sont des monnaies numériques utilisées par le grand public et les entreprises), permettant à ces monnaies d’être échangées d’un pays à l’autre de manière rapide et efficace. Pour ce faire, on utilise le « Icebreaker Hub », un mécanisme contrôlé par la BRI qui facilite les transferts de données pour toute une série de transactions en connectant les banques à d’autres banques.

En poussant mon enquête, je me suis rendu compte que le Icebreaker Hub fonctionnait en théorie presque exactement comme le système de paiement SWIFT utilisé actuellement par les gouvernements et les banques internationales. Plus de 10 000 institutions financières dans 212 pays différents utilisent le réseau SWIFT pour transférer des fonds à l’étranger pour leurs clients ; il s’agit d’un incroyable goulot d’étranglement centralisé qui confère à ses actionnaires un pouvoir considérable.

À titre de référence, après le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, l’expulsion de la Russie du réseau SWIFT a été utilisée comme une arme pour tenter de faire s’effondrer l’économie russe. La Russie a trouvé des moyens de contourner l’utilisation de SWIFT en raison de ses relations commerciales avec des économies majeures comme la Chine et l’Inde, mais des dommages ont tout de même été causés à sa structure financière.

Et si toutes les transactions monétaires étaient centralisées par l’intermédiaire des CBDC et que la BRI contrôlait la plaque tournante dans laquelle toutes les CBDC de détail sont échangées à l’échelle mondiale ? Voilà ce qu’est Icebreaker.

Imaginez maintenant que vous exploitiez une entreprise qui repose sur des transactions à l’étranger ; disons que vous devez payer des fabricants au Viêt Nam ou à Taïwan pour fabriquer vos produits. Avec les CBDC en place, vous serez très probablement complètement dépendant d’un système similaire à Icebreaker Hub pour transférer de l’argent numérique vers les banques vietnamiennes et sur les comptes de vos fabricants. Supposons que les fonctionnaires de la BRI, pour une raison ou une autre, décident qu’ils ne vous aiment pas et qu’ils prennent des sanctions à la russe en vous refusant l’accès au hub. Votre entreprise n’a plus de raison d’être.

Que se passerait-il si vous deviez respecter certaines normes pour être autorisé à utiliser la plate-forme, et que la BRI dictait ces normes ? Que se passerait-il si la BRI décidait que votre entreprise doit répondre à des catégories ESG avant d’obtenir l’autorisation d’effectuer des transactions sur le brise-glace ? La BRI a désormais la capacité de manipuler les tendances sociales et culturelles en utilisant votre entreprise et des millions d’autres entreprises comme messagers forcés.

Pour le consommateur moyen qui effectue la plupart de ses transactions dans son pays d’origine, cela ne semble pas être une grosse affaire. Mais pour le monde des affaires, une plateforme de type SWIFT pour les CBDC de détail pourrait être utilisée pour dominer l’ensemble du commerce international. Diriger une organisation ou une entreprise de plus grande envergure reviendrait à se plier aux caprices de la BRI.

Mais il y a pire…

Une partie du processus de la méthode d’échange « rayons et roues » utilisée par le Icebreaker Hub comprend l’exploitation d’une « monnaie de transition » pour combler les lacunes en matière de taux de change et de liquidité. À première vue, il s’agit d’un moyen astucieux d’accélérer les transactions en évitant les pénuries de devises dans les banques. Cela dit, je voudrais que les lecteurs réfléchissent à la trajectoire à long terme que ce type de « pont » met en branle dans le domaine des CBDC.

Supposons qu’une crise économique d’envergure mondiale provoque des fluctuations importantes de nombreuses devises. Supposons, par exemple, que le dollar américain perde son statut de réserve mondiale et son statut pétrolier, ce qui affole les marchés des changes. L’inflation des prix devient rampante et les institutions bancaires vacillent sous la pression des liquidités. Supposons que les banquiers centraux introduisent les CBDC comme solution au problème, et le BIS Icebreaker Hub comme intermédiaire pour le commerce international. La population est tellement effrayée par le krach économique qu’elle adopte le cadre numérique. Supposons maintenant que la BRI affirme qu’elle n’a toujours pas trouvé de monnaie qu’elle considère comme suffisamment stable pour servir d’intermédiaire dans la plupart des transactions mondiales. Que se passe-t-il alors ?

Heureusement pour nous tous, la BRI et le FMI ont travaillé sur leur propre CBDC mondiale. Dans le cas du FMI, cette monnaie mondiale unique serait basée sur le système de panier des droits de tirage spéciaux qu’il utilise depuis des décennies pour négocier les transferts de devises entre les gouvernements nationaux. La BRI utilise ensuite cette monnaie mondiale unique comme passerelle pour l’Icebreaker.

La BRI, le FMI et les différentes banques centrales finiront par poser au public l’inévitable question : « Pourquoi s’embarrasser de ces échanges de monnaies nationales alors que nous disposons d’une monnaie-relais parfaitement efficace sous la forme de cette CBDC mondiale ? Pourquoi ne pas se débarrasser de toutes ces CBDC nationales superflues et n’avoir qu’une seule monnaie pour tout le monde ? »

C’est ainsi que l’on parviendrait à une centralisation financière mondiale totale. Et une fois que vous avez une monnaie mondiale unique, une économie mondiale complètement centralisée et micro-gérée et les systèmes commerciaux les plus vitaux du monde contrôlés par une minuscule poignée de bureaucraties non élues et sans visage, pourquoi alors avoir des nations ? Un gouvernement mondial serait la prochaine et dernière étape.

Je vois ce cauchemar se dessiner lorsque je regarde des projets comme Icebreaker. Ils sont apparemment inoffensifs, mais ils agissent comme l’ADN qui donne naissance à la tyrannie économique.

Brandon Smith, Alt-Market.us, le 10 avril 2023

Traduction Olivier Demeulenaere

