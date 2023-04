Aldo Sterone : « Les Américains sur la Lune, c’est un conte pour enfants de 5 ans »

Bravo Aldo. En ces temps de manipulation universelle, il est bon, de temps à autre, d’en appeler à la raison et au bon sens… OD

(Aldo Sterone, 22 avril 2023)

(Aldo Sterone, 26 avril 2023)

Apollo… Un programme très particulier : lancé par le président Kennedy (un homme politique donc) avec un groupe de scientifiques sauvés d’Allemagne en 1945 par le projet Paperclip.

Ces scientifiques au passé douteux avaient pour mission d’envoyer des hommes de la NASA sur la lune avant la fin de la décennie.

En plus de l’incontournable Von Braun, on retrouve Heinz Haber ainsi qu’un certain « médecin de l’espace », monsieur Hubertus Strughold (ex-fonctionnaire du camp de Dachau)

Ces trois comparses évoluaient durant les années dans les milieux de recherche spatiale US ainsi que… Walt Disney ! Ils présentaient au public américain une vision naïve et simpliste de l’exploration spatiale. Ils écrivaient des livres pour enfants et participaient à des projets de propagande.

Leur passé au sein de l’Allemagne hitlérienne les rends assez habitués aux histoires de propagande et de manipulation des masses.

Le magazine Time admet assez clairement dans l’un de ses articles que c’est bien la science nazie qui a permis aux USA d’aller sur la lune. Et si c’était la propagande nazie qui leur avait permis d’aller sur la lune ? Ou de faire semblant de le faire ?

Sachant que même la technologie de ce siècle, largement entamé, ne permet pas d’envoyer des humains au-delà de quelques centaines de kilomètres dans l’espace, quelle est la probabilité pour que ceci soit une routine dans les années 1960 ?

Je réponds aussi à ceux qui pensent que le silence de l’URSS est une garantie forte de la réalité de ces missions. Donc quand l’URSS ne dit rien, l’Américain est sur la lune ???

