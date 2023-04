La secrétaire d’Etat à l’énergie de Joe Biden souhaite que tous les véhicules militaires américains soient électriques d’ici 2030

Comme si l’armée américaine n’était pas déjà paralysée par l’activisme woke aux plus hauts niveaux du Département de la Défense, les dernières nouvelles suggèrent que la flotte de véhicules militaires de la nation sera également woke.

La secrétaire à l’énergie de Joe Biden, Jennifer Granholm, une avocate née au Canada et sans expérience militaire, a déclaré mercredi à la commission des forces armées du Sénat qu’elle était favorable à ce que l’armée américaine adopte un parc de véhicules entièrement électriques d’ici à 2030. C’est dans moins de sept ans.

Elle a ajouté :

« Et je pense que réduire notre dépendance à l’égard de la volatilité des combustibles fossiles échangés à l’échelle mondiale, alors que nous savons que des événements mondiaux, tels que la guerre en Ukraine, peuvent faire grimper les prix pour les habitants de notre pays, ne contribue pas à la sécurité énergétique ». « Je pense que la sécurité énergétique est assurée lorsque nous disposons d’une énergie propre et abondante, comme c’est le cas dans l’Iowa. Nous pensons que nous pouvons être un leader mondial dans la manière dont nous sommes devenus indépendants sur le plan énergétique… »

Ses affirmations reposent sur un certain nombre d’erreurs.

Tout d’abord, Granholm ne dit pas d’où viendrait l’énergie nécessaire pour alimenter les batteries au lithium dont dépendrait une flotte de véhicules électriques. En général, les options énergétiques vertes sont très inefficaces et les combustibles à base de carbone sont la principale source d’électricité pour une grande partie du pays. Ils semblent penser que l’électricité est magique, mais chaque fois qu’un activiste climatique recharge son véhicule électrique, il utilise très probablement des « combustibles fossiles » pour le faire.

L’Iowa est considéré comme une idole dorée par les activistes climatiques pour ses grandes fermes éoliennes qui produisent jusqu’à 40 % de l’électricité de l’État, mais ces systèmes ont tendance à tomber en panne dans des conditions difficiles et ne sont en aucun cas portables, ce qui amène à se demander pourquoi Granholm a cité l’Iowa comme référence pour justifier les véhicules électriques militaires ?

L’avantage des véhicules à essence sur les VE est évident : il n’y a pas de long temps d’attente pour la recharge, le ravitaillement est instantané et il n’est pas nécessaire d’avoir accès à une grande source de production d’énergie. Dans une zone de guerre, il y a peu d’endroits où brancher son Humvee Tesla. Le passage aux VE aurait pour effet d’engorger les opérations, de rendre les véhicules moins indépendants, avec moins d’autonomie, et plus faciles à perturber.

Deuxièmement, il faut savoir que les prix de l’essence augmentaient bien avant la guerre en Ukraine en raison de l’inflation causée par la mauvaise gestion des gouvernements et la création de monnaie fiduciaire par les banques centrales. Arrêtons d’essayer de perpétuer le mensonge selon lequel la Russie est en quelque sorte responsable de nos problèmes économiques.

Troisièmement, il y a quelques années, les États-Unis étaient un exportateur net de pétrole brut, et après l’entrée de Biden à la Maison Blanche, cet avantage a soudainement disparu. L’augmentation de la production et l’achèvement de l’oléoduc Keystone XL auraient assuré la sécurité énergétique des États-Unis pour de nombreuses années. C’était jusqu’à ce que le gouvernement s’immisce dans la production de pétrole et que Biden bloque Keystone. Il a alors commencé à vendre les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis afin de manipuler artificiellement les prix du marché à la baisse tout en épuisant les ressources militaires.

Il est également important de savoir que le lithium nécessaire à la fabrication des batteries des véhicules électriques est principalement extrait à l’étranger, dans des pays comme la Chine (souvent en faisant travailler des enfants comme des esclaves). En quoi le fait de passer à des VE qui dépendent du lithium rend-il l’énergie des États-Unis plus sûre, sans parler de l’armée plus performante ?

Quatrièmement, il n’existe aucune preuve de l’existence d’une « crise climatique ». Elle n’existe pas. Alors pourquoi en parler ?

Il est impossible de dire à quel point l’agenda climatique finira par nuire aux capacités défensives des États-Unis, mais la tendance générale en matière d’énergie est à une centralisation de plus en plus poussée. La centralisation, par opposition à la redondance, est source de faiblesse. La réduction de l’énergie américaine à base de carbone et la dépendance excessive à l’égard d’un réseau électrique vert devraient entraîner une montée en flèche des prix à la consommation au cours des prochaines années. Transférer cette dynamique de coûts élevés et d’incertitude logistique à l’armée, c’est courir au désastre.

Aube Digitale, le 29 avril 2023

