Tous dans des « huttes médiévales en terre » dans 30 ans ? OD

Pas de briques, des murs et des fondations en terre compactée, du ciment fabriqué à partir d’argile et du verre récupéré dans les bennes de démolition : voici quelques-uns des changements nécessaires en matière de construction pour se conformer à la norme « Net Zero » d’ici 2050.

Le dernier document de U.K. FIRES, financé par le gouvernement, cherche à « minimiser les nouvelles constructions » et note que la forme de l’environnement urbain changera, permettant « un habitat plus dense et des besoins de transport réduits ».

Le dernier document de U.K. FIRES semble avoir été publié discrètement à la fin de l’année dernière et n’a guère attiré l’attention jusqu’à présent. Mais le groupe, qui comprend un certain nombre d’universitaires dirigés par Julian Allwood, professeur d’ingénierie à Cambridge, a récemment fait les gros titres dans le monde entier avec des travaux antérieurs indiquant que tous les vols et les transports maritimes doivent cesser d’ici 2050, que le bœuf et l’agneau doivent être interdits et que seulement 60 % de l’énergie sera disponible pour cuire les aliments et chauffer les maisons.

Le groupe, qui reçoit 5 millions de livres sterling de sources gouvernementales, est intéressant parce qu’il fonde ses recommandations sur la réalité brutale, et pour beaucoup honnête, du Net Zero absolu. Il ne part pas du principe que les processus technologiques encore à perfectionner ou même à inventer conduiront d’une manière ou d’une autre à une perturbation minimale des modes de vie industrialisés confortables. On pourrait également affirmer que son existence et ses déclarations sont importantes, car elles mettent en évidence la malhonnêteté et la tromperie qui entourent de nombreux autres promoteurs du Net Zero.

U.K. FIRES considère que l’avenir de la construction repose sur la pierre, la terre et le bois, ainsi que sur des éléments « réutilisés et réaffectés » issus de la démolition. L’acier, le ciment et les briques recyclés peuvent être utilisés, même si cela sera « limité » – rationné serait un meilleur mot – par une offre « d’électricité non émettrice soumise à une forte demande ». Selon les auteurs, il faudra plus de temps pour transformer le secteur de la construction, mais l’objectif ambitieux du Royaume-Uni, à savoir une réduction de 45 % des émissions d’ici à 2030, « ne peut être atteint qu’en réduisant la demande de matériaux ».

Construire sans briques est une suggestion intéressante et plus de deux milliards de briques sont actuellement produites chaque année. Mais les briques nécessitent des températures de cuisson élevées et le coût énorme de l’énergie nette zéro rend leur production non rentable. La fabrication du ciment nécessite également de l’énergie, mais il peut être mélangé à de l’argile calcinée. Néanmoins, l’argile calcinée consomme également beaucoup d’énergie et ne peut remplacer que 50 % du ciment Portland. « Par conséquent, la consommation massive et peu coûteuse de béton n’existera plus », notent les auteurs. Ensemble, les briques et le ciment génèrent un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards de livres sterling. La terre battue, qui peut être utilisée pour les chapes de fondation et les murs, est considérée comme une alternative éprouvée et potentiellement sans émissions, « qui peut utiliser des matériaux locaux abondants ».

Le verre semble être totalement exclu, sa production nécessitant des températures de 1 700°C et produisant des émissions supplémentaires qui ne peuvent être évitées par l’électrification. Seul le verre recyclé semble acceptable pour les auteurs absolutistes, de sorte que la nécessité d’une circularité complète « limitera quelque peu l’approvisionnement en verre ». Cependant, ajoutent les auteurs, cela « encouragera la réutilisation directe et le reconditionnement des panneaux de verre provenant des sites de démolition ».

L’acier est largement utilisé dans la construction moderne en raison de ses grandes capacités de charge. Dans le monde entier, l’acier recyclé représente environ un tiers de la production actuelle. Pour que la production d’acier n’engendre aucune émission, il faut recourir à une technologie de captage et de stockage du carbone à forte intensité énergétique, dont les auteurs font remarquer, avec leur honnêteté habituelle, qu’elle « ne sera probablement pas rentable d’ici à 2050 ». Au Royaume-Uni, 85 % de l’acier est déjà recyclé, et il est expliqué que la transition vers le Net Zero restreindra fortement son approvisionnement. Le recyclage de l’aluminium est considéré comme la « voie privilégiée compatible avec l’absence d’émissions », ce qui entraînera « des prix plus élevés en raison d’une offre restreinte de ce matériau ».

Le bois est également limité par les processus de production des émissions de carbone, et l’approvisionnement durable est limité par l’incapacité des forêts à répondre rapidement à l’augmentation de la demande. L’industrie de la construction représente un septième de tous les plastiques utilisés au Royaume-Uni, mais il va sans dire qu’il y a des problèmes. Bien que les plastiques jouent un rôle essentiel dans l’isolation des bâtiments – les portes et fenêtres en plastique peuvent être scellées beaucoup plus efficacement que le bois – les auteurs notent qu’ils deviendront « de plus en plus limités et coûteux à produire ».

On pourrait parfois reprocher à votre correspondant d’exagérer les effets du Net Zero, un programme politique collectiviste de plus en plus éloigné de la réalité de la vie moderne. Mais des expressions telles que « effondrement économique et sociétal » et « huttes médiévales en terre dans 30 ans » semblent de plus en plus justifiées. Regardez ce qui se dit et ce qui se fait. Dans les Brecon Beacons, un nouveau collège appelé Black Mountains (BMC) fait la promotion de son nouveau diplôme universitaire sur l’effondrement du climat. L’un des cours de courte durée proposés par ce lieu d’apprentissage est « Toilettes à compost ». Il s’agit d’un « exemple de haute qualité » qui servira de base à la conception et à la construction de certaines des « futures installations potentielles sur le campus de BMC ».

Outre l’apprentissage, ce nouveau collège est manifestement le siège d’une grande facilité puisqu’il se dirige sans effort vers un avenir net zéro. Le Forum économique mondial affirme que vous mangerez des insectes et que vous ne posséderez rien – à cela s’ajoute que vous chierez dans un trou dans le sol et, bien sûr, que vous serez heureux.

Chris Morrison, The Daily Sceptic, le 28 avril 2023

Traduit par Anguille sous roche

Chris Morrison est le rédacteur en chef de l’environnement du Daily Sceptic.

