Là non plus ce n’est pas nouveau, mais ça fait du bien, de temps en temps, d’entendre un éditorialiste qui ne mâche pas ses mots : « Tout cela me donne un féroce désir de laïcité. Que le pape François, si ça l’intéresse, cherche à convertir les âmes (je crois comprendre que ça ne l’intéresse pas beaucoup, mais si ça pouvait l’intéresser, tant mieux). Pour le reste, on s’occupera de nos remparts et de nos cités ». Pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, le Vatican et ses innombrables soldats de l’ombre sont au coeur du projet démoniaque de Nouvel ordre mondial… OD

Rappels :

« C’est la première fois dans l’histoire qu’un pays finance sa propre invasion »

Bergoglio invite à avoir le « courage » « d’abandonner les sources d’énergie fossile »

Le pape François réclame une « Gouvernance globale » dans une lettre à la Banque mondiale et au FMI sur le monde post-COVID

« L’archi-hérétique Bergoglio et le Vatican apostat suivent la volonté du diable » (PCB)