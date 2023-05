Charles III : le dossier

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« Comment est-il possible qu’un sympathisant de la pédophilie et un tueur à gages potentiel soit couronné roi et qu’il n’y ait pas de tollé ? »

par Kla.TV

Le 6 mai 2023, Charles III sera couronné roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de 14 autres Etats souverains. Il devient également le chef du Commonwealth des Nations, qui compte 56 Etats, et le chef temporel de l’Église anglicane d’Angleterre. Charles III a déjà 74 ans. Dans l’histoire de la Grande-Bretagne, aucun roi n’était plus âgé au moment de son couronnement. D’innombrables chaînes de télévision du monde entier couvrent cette cérémonie. Alors que les caméras des médias de masse sont braquées sur la splendeur et le faste de cet événement, ce documentaire veut ouvrir un dossier en cinq parties qui révèle un tout autre visage du roi Charles III, largement passé sous silence par les médias de masse. Ce documentaire met en lumière des arrière-plans bouleversants :

I. Le roi Charles III et ses possessions

1. Propriété foncière

2. Les duchés et les domaines

3. Les fonds marins britanniques

4. Le Crown Estate

5. Les pierres précieuses

II. Le roi Charles III et les multiples ramifications de la famille royale

1. Les interconnexions de Charles III avec le Forum économique mondial

2. Les interconnexions avec la franc-maçonnerie

III. Le roi Charles III et ses scandales financiers

IV. Le roi Charles III et la mort mystérieuse de Diana

1. Les prémonitions de la princesse Diana

2. Graves incohérences sur le lieu de l’accident

V. Le roi Charles III et les relations de la famille royale avec des pédophiles

1. L’amitié de Charles avec le pire prédateur sexuel britannique

2. Charles III a soutenu Peter Ball, l’évêque pédophile !

3. La famille royale et le réseau pédophile de Jeffrey Epstein

Lire l’intégralité sur Kla.TV

(Merci à Kodiak)

