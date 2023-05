Nouvelle confirmation. L’alunissage d’Apollo 11 était un fake

Je vous en avais parlé il y a 4 ans… Dmitry Rogozin a récidivé. Le plus grave, comme le souligne cet autre article d’Algora Blog, n’est pas le canular en lui-même mais ce qu’il révèle de l’ingénierie sociale de notre époque. Tout est faux, théâtre : les programmes Apollo, la guerre froide, le 11 septembre, la guerre en Ukraine, le Covid(e), les guerres mondiales… A quoi tout cela sert-il ? A soumettre et à contrôler les peuples – par une sidération et un conditionnement qui confinent à l’hypnose. OD

L’ancien chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitry Rogozin, a exprimé des doutes sur le fait que la mission américaine Apollo 11 se soit réellement posée sur la Lune en 1969, affirmant qu’il n’en avait pas encore vu la preuve concluante.

Dans un message publié dimanche sur sa chaîne Telegram, M. Rogozin a expliqué qu’il avait commencé sa quête personnelle de la vérité « il y a environ dix ans », alors qu’il travaillait encore pour le gouvernement russe, et qu’il était devenu sceptique quant à la possibilité que les Américains aient réellement posé le pied sur la Lune en comparant l’état d’épuisement des cosmonautes soviétiques au retour de leurs vols et l’apparente sérénité de l’équipage de la mission Apollo 11.

M. Rogozin a déclaré avoir envoyé des demandes de preuves à Roscosmos à l’époque. Tout ce qu’il a reçu en réponse, c’est un livre dans lequel le cosmonaute soviétique Aleksey Leonov raconte comment il a parlé aux astronautes américains et comment ils lui ont dit qu’ils étaient allés sur la Lune.

L’ancien fonctionnaire a écrit qu’il a poursuivi ses efforts lorsqu’il a été nommé à la tête de Roscosmos en 2018. Toutefois, selon M. Rogozin, aucune preuve ne lui a été présentée. Au lieu de cela, plusieurs universitaires anonymes l’ont critiqué avec colère pour avoir sapé la « coopération sacrée avec la NASA », a-t-il affirmé.

L’ancien chef de Roscosmos a également déclaré avoir « reçu un appel téléphonique furieux d’un haut fonctionnaire » qui l’aurait accusé de compliquer les relations internationales.

M. Rogozin a conclu en disant qu’il n’arrivait toujours pas à croire que les Etats-Unis aient pu réaliser cet exploit à l’époque et qu’ils en soient incapables aujourd’hui, malgré les incroyables progrès technologiques réalisés depuis la fin des années 1960.

Ce qu’il prétend avoir découvert, cependant, c’est que Washington a « ses gens dans l’establishment [russe] ».

Apollo 11 a été la première mission habitée sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin entrant dans l’Histoire comme les premiers hommes à marcher sur le sol lunaire.

Ce vol a été précédé par le programme soviétique non habité Luna 2, qui a ouvert la voie à l’exploration de la Lune.

En avril dernier, le président Vladimir Poutine s’est engagé à reprendre le programme lunaire de la Russie.

Algora Blog, le 7 mai 2023

Via La cause du peuple

