Pédocriminalité : une carte d’identification des prêtres pour rendre « l’Eglise plus sûre » !

Hé oui Mesdames et Messieurs, on en est là… Les prêtres sur le même plan que le porno. Une grande victoire pour l’identité numérique ! Qui eût cru que le QR Code, en échec sur le plan “sanitaire”, passerait finalement par l’Eglise et la “lutte contre la pédocriminalité” ? A quand le tour des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des chauffeurs de bus, etc. etc. ? Que ceux qui ne sont jamais en contact avec des mineurs lèvent la main ! OD

Cette modernisation d’un outil existant fait suite à la publication du rapport Sauvé, en 2021, qui avait pointé l’ampleur de la pédocriminalité au sein de l’Eglise. Un système de couleur lors des contrôles permettra de savoir si le prêtre peut ou non officier.



Et si la technologie pouvait venir en aide des victimes d’abus sexuels au sein de l’Eglise ? C’est la voie prise par la Conférence des évêques de France.

Elle a présenté, mercredi 10 mai, sa nouvelle carte d’identification des prêtres. Disposant d’un QR code et de données mises à jour régulièrement, elle vise « à rendre l’Eglise sûre ».

Ce dispositif découle d’une « décision prise en novembre 2021 », après la publication du rapport Sauvé qui a révélé l’ampleur de la pédocriminalité dans l’Eglise catholique depuis 1950, a affirmé Alexandre Joly, porte parole de la CEF, lors d’une conférence de presse.

« Il nous a paru indispensable de voir ce que nous pouvions changer (…) pour rendre l’Eglise sûre » en matière de prévention des violences sexuelles, a-t-il ajouté. Une mesure également de « respect » des « victimes (qui) ne peuvent pas comprendre – à juste titre – que quelqu’un qui a posé des actes graves, puisse (…) continuer à célébrer ».

Pas de contrôle par les fidèles

Le « celebret » va donc être modernisé : il s’agit d’une sorte de carte d’identité professionnelle du prêtre, délivrée par l’autorité ecclésiastique et qui atteste que son détenteur est bien un prêtre, pouvant célébrer la messe et disposant de la faculté de confesser.

Ce document est demandé hors du diocèse, en France ou à l’étranger – dans un sanctuaire, une cathédrale, ou lors de grands événements comme les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) – non pas par les fidèles mais par les responsables de ces lieux.

Document jusqu’ici « falsifiable »

Jusqu’ici, il s’agit d’un « document papier, falsifiable (…) et compliqué à mettre à jour », a expliqué Mgr Joly.

La nouvelle carte contiendra un QR code qui donnera plusieurs informations : un bandeau vert si le prêtre ne possède pas de restrictions à célébrer ou confesser ; du orange s’il existe des restrictions. Enfin un bandeau rouge s’affichera si le détenteur de la carte ne peut ni prêcher ni célébrer, par exemple un prêtre déchu de l’état clérical.

Un celebret couleur orange ne veut pas nécessairement dire que son détenteur est agresseur, a souligné Mgr Joly. Cela peut être un jeune prêtre, ordonné depuis peu et qui n’a pas encore donné la faculté de confesser, par exemple.

Parallèlement, chaque diocèse et chaque congrégation religieuse mettra à jour, annuellement, les données concernant ses évêques, prêtres et diacres. Une mise à jour sera immédiate si un prêtre fait l’objet d’une sanction civile ou canonique.

Les quelque 120 évêques ont déjà reçu leur nouveau celebret en mars. La CEF table sur une mise en place effective du dispositif complet pour les 13.000 prêtres séculiers et réguliers et les 3.000 diacres d’ici « la fin de l’année ».

Orange actualités, le 11 mai 2023

Tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde pousse à la mise en œuvre d’un système mondial d’identification numérique et de monnaie numérique