Réintégration des personnels soignants non-injectés : leur suspension est suspendue…

L’obligation “vaccinale” n’étant pas annulée mais seulement « suspendue », le gouvernement pourra la remettre en vigueur à la première occasion. OD

Les personnels suspendus vont être réintégrés dans le même poste ou un poste « équivalent », « au plus tôt et si possible dans les deux semaines ».



Le Journal officiel a publié dimanche 4 mai le décret levant l’obligation vaccinale pour les personnels soignants, ouvrant la voie à la réintégration dans les établissements de soin des employés suspendus depuis août 2021.



« L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue », indique le décret diffusé dans la nuit. Il lève ainsi l’obligation vaccinale des soignants et autorise donc leur retour.

Les conditions de ce retour, qui prévoient notamment que la personne suspendue se voie réintégrée dans le même poste ou un poste « équivalent », ont été définies par le gouvernement dans une instruction ministérielle diffusée il y a deux semaines, pour laisser aux hôpitaux et autres établissements de soin le temps de se préparer. Le décret du ministère de la Santé lève l’obligation vaccinale, à compter du lendemain de sa publication, soit lundi 15 mai.

L’obligation vaccinale étant levée, les employeurs sont tenus de proposer à leurs soignants suspendus une réintégration, « au plus tôt et si possible dans les deux semaines » après la date de publication du décret pour ce qui concerne les établissements publics.

Dans les faits, un certain nombre d’établissements de santé ont déjà recontacté les soignants suspendus pour préparer leur retour. Le gouvernement garde la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés si la pandémie repart, par un nouveau décret.

Le groupe PCF à l’Assemblée nationale a fait voter le 4 mai une proposition de loi abrogeant définitivement l’obligation vaccinale contre le Covid, ce qui interdirait tout retour des suspensions. Mais le gouvernement s’y oppose, et la proposition de loi n’a pas encore été examinée par le Sénat.

L’exclusion des soignants non-vaccinés a enflammé les réseaux sociaux, mais le nombre de personnes concernées est probablement assez réduit. Les estimations vont de quelques milliers, suivant les indications parcellaires obtenues notamment auprès du ministère de la Santé, à « de 20 à 40.000 personnes », selon Elsa Ruillère, une animatrice de collectifs de soignants refusant le vaccin devenue élue CGT Santé.

