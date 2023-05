« Une idée épouvantable » : le premier vaccin pour le contrôle des naissances fait l’objet d’essais cliniques

Le premier vaccin contraceptif de l’humanité fait déjà l’objet d’essais cliniques, selon un article publié cette semaine dans The Atlantic.

La journaliste Katherine J. Wu, Ph.D. a décrit le vaccin, tel qu’il a été conçu par le professeur Gursaran Pran Talwar, en précisant qu’il s’agirait d’une :

“Nouvelle forme de contraception qui pourrait bloquer la grossesse sans les compromis habituels ; une intervention à longue durée d’action mais réversible ; bon marché, discrète et facile à administrer ; moins invasive qu’un dispositif intra-utérin et plus pratique qu’une pilule quotidienne.

“Il permettrait d’éviter les effets secondaires gênants, parfois dangereux, tels que la prise de poids, les sautes d’humeur et les caillots sanguins et accidents vasculaires cérébraux, rares mais risqués. Il incarnerait le type du modèle “on le met et on l’oublie” qui est devenu la norme en matière de santé”.

Plutôt que de perturber le cycle menstruel, comme le font les formes hormonales de contrôle des naissances, le vaccin utilise le système immunitaire pour prévenir la grossesse en bloquant la fécondation.

M. Talwar a mis au point le premier vaccin et en a breveté une version au début des années 1990. Cette version, censée être efficace pendant deux ans avant qu’un rappel ne soit nécessaire, a été déclarée “efficace à près de 100%“.

M. Talwar, ancien directeur de l’Institut national d’immunologie de l’Inde, a expliqué à Wu qu’il avait mis au point ce vaccin parce qu’il connaissait des femmes indiennes qui s’efforçaient de nourrir des familles nombreuses, mais qui n’étaient pas satisfaites des formes de contraception existantes.

Il a donc créé un vaccin qui neutraliserait l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG), connue sous le nom d’”hormone de la grossesse” parce qu’elle est nécessaire à l’implantation des ovules fécondés.

Mais Brian Hooker, docteur en sciences et ingénieur, directeur scientifique de Children’s Health Defense, estime qu’un tel vaccin ne pose pas seulement des problèmes, “c’est une idée absolument horrible”.

M. Hooker a déclaré au Defender :

“L’immunisation d’une femme avec de l’hCG identique à l’hormone qu’elle produit, ou celle d’un homme avec des protéines spermatiques qui attaquent ses propres spermatozoïdes sur le site de production, peut entraîner de nombreux problèmes.

La grande question qui vient à l’esprit est celle de la “réversibilité”. Il est très difficile d’arrêter une réponse immunitaire complète avec des cellules mémoires B une fois qu’elle a été activée. Je crains que ce type de vaccin ne rende de nombreuses personnes définitivement stériles.

“En outre, les problèmes posés par cette technologie en ce qui concerne l’auto-immunité sont innombrables.

“Essentiellement, en incitant l’organisme à attaquer les protéines humaines, vous placez également les tissus humains, y compris les organes reproducteurs vitaux, dans la ligne de tir de nombreux processus inflammatoires sévères associés à une réponse immunitaire.

“C’est une mauvaise idée !”

Source : Mondialisation.ca