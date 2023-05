Attali : « L’énergie fossile, c’est l’économie de la mort »

Qui est « à bout de souffle » et en danger de mort ? Le monde ou bien Jacques Attali ? Ce dernier m’a l’air au bout du rouleau… Enlevez-lui ses voyages en avion, sa voiture de luxe à énergie fossile et donnez-lui une Zoé ! Il « prendra le volant » et fera « le grand virage » vers la vie… 🙂 OD

(France 24, 19 mai 2023)

Jacques Attali publie « Le monde, modes d’emploi » (Flammarion), un ouvrage sur l’avenir de la planète et les menaces qui guettent : crise climatique, conflits armés, crise financière ou encore artificialisation de l’humain. A la fois économiste, banquier, chef d’entreprise, philanthrope (sic) et écrivain, il estime qu’il est encore possible de « faire le grand virage et d’éviter la catastrophe » en « passant de l’économie de la mort à l’économie de la vie ».

(Merci à clavreul)

Rappels :

Le programme vert « zéro carbone » est impossible à tous les égards. Il s’agit d’eugénisme et d’abattage du troupeau humain.

Attali rêve à voix haute…