En réalité il l’avait déjà vendue. Ce comédien pourri jusqu’à l’os jouait le rôle qu’on lui avait préparé depuis longtemps. Il devait impérativement gagner les élections. OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Voici le jeune Zelensky avant qu’il ne vende son âme aux néocons. A l’époque, il s’élevait contre la haine des Russes dans le Donbass. Il avait l’habitude de publier des billets humoristiques en russe. Il explique que si les habitants du Donbass oriental et de la Crimée « veulent parler russe, alors laissons-les tranquilles. La Russie et l’Ukraine sont des peuples frères. Nous sommes d’une même couleur, d’un même sang. Je connais des millions de personnes qui vivent en Russie et qui sont merveilleuses ».

Armstrong Economics, le 20 mai 2023

