Plan d’Epargne Climat, la nouvelle arnaque

Plan d’épargne avenir climat : les pièges de ce nouveau placement censé rapporter plus que le Livret A

Les contours du nouveau plan d’épargne avenir climat viennent d’être précisés par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances. Les avantages de ce placement qui doit théoriquement être plus rémunérateur que le Livret A sont pour l’instant encore flous. Explications.

Trouver du capital pour financer des projets bas carbone en France. Voici le projet du nouveau Plan d’épargne climat annoncé ce mardi par le gouvernement en Conseil des ministres. Ce placement sera réservé aux mineurs, et pourra être ouvert par les parents, dès la naissance d’un enfant et jusqu’à ses 18 ans.

Interrogé lundi sur BFMTV, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a évoqué une rémunération « supérieure » à celle du Livret A, dont le taux est passé à 3% au 1er février dernier.

Pas de taux garanti comme le Livret A

Mardi 16 juin, lors du point presse qui s’est tenu à la sortie du Conseil des ministres, Bruno Le Maire a fait savoir que sa rémunération « devrait » être supérieure celle du Livret A « puisque c’est un investissement sur plusieurs années ». « Devrait »… donc, et pas « sera » supérieure au taux du Livret A.

Relancé par une question d’un journaliste, Bruno Le Maire a indiqué « qu’il n’a pas de chiffre précis à donner sur le taux de rémunération de ce plan car ce ne sera pas, par définition, un taux garanti » comme pour le le Livret A. Mais comme il s’agit d’un investissement de long terme, puisque l’épargne pourra seulement être débloquée à partir des 18 ans du titulaire du plan, sa rémunération devrait être supérieure à celle du Livret A « dans quasiment tous les cas de figure ».

Pas de garantie à 100% du capital

En résumé, un taux théorique supérieur à celui du Livret A, mais sans garantie. Et ce n’est pas le seul flou qui entoure ce nouveau plan d’épargne climat. Le capital ne sera pas garanti à 100% comme le Livret A, mais « quasiment garanti », selon les mots de Bruno Le Maire. En effet, les fonds seront bloqués jusqu’à la majorité de l’enfant, sauf accident de la vie, a précisé le ministre, mais sans rentrer dans les détails.

« Les fonds ne seront pas garantis en temps réel comme c’est le cas pour les livrets réglementés ou les fonds euros de l’assurance vie. En revanche, une possible garantie en capital à terme est évoquée ce qui ressemble aux fonds eurocroissance des contrats d’assurance vie », explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.

« A l’ouverture du plan, des investissements plus offensifs (risqués) pourront être réalisés. Puis à mesure que le titulaire approche des 18 ans, les fonds seront placés vers des investissements de plus en plus sûrs (obligations vertes). L’objectif est de garantir le capital à terme. Autrement dit, avant 18 ans, il y aura un risque de perte en capital. Après 18 ans, toujours un risque mais plus limité. 99% du capital sont garantis à la sortie », a précisé le ministère de l’Economie à Ouest-France.

