Les médecins ont déshonoré leur profession. Retrouveront-ils la confiance du public ?

Repentir

par James Howard Kunstler

Les médecins de ce pays – de toute la civilisation occidentale, en réalité – doivent des excuses et une explication à leurs citoyens, et même alors, ils pourraient ne pas être en mesure de sauver la médecine moderne. Les médecins ont déshonoré et déshonorent leur profession. Ils ont promulgué un vaccin Covid-19 qui tue maintenant clairement beaucoup de gens de façon précoce et non naturelle. À ce jour, aucun groupe professionnel de médecins, aucune association officielle, aucune revue importante n’a demandé l’arrêt du programme de vaccination.

Le signal est clair depuis près d’un an. Les produits à ARNm fabriqués par Pfizer et Moderna n’arrêtent pas la transmission de la Covid-19 et causent des dommages généralisés, en particulier dans la population en âge de travailler, entre 25 et 64 ans, qui était obligée de se faire vacciner pour garder son emploi. Pour l’ensemble de la population, les décès et les handicaps, toutes causes confondues, continuent d’augmenter à la fin de l’année 2022.

La tendance semble avoir commencé par les décès non naturels d’athlètes professionnels tombant morts sur leur terrain de jeu. Puis, au début de l’année 2022, les compagnies d’assurance-vie ont publié des rapports indiquant que le taux de mortalité des assurés employés par des entreprises proposant des plans d’assurance avait augmenté de 40 %. Ces chiffres ont été confirmés à la mi-2022 par la Society of Actuaries – l’organisation professionnelle des personnes qui analysent les statistiques sur lesquelles l’industrie de l’assurance base son modèle économique. En fait, le nombre de décès excessifs dans les groupes d’âge plus jeunes a augmenté de façon spectaculaire – la vaccination Covid a entraîné une augmentation de 78 % des décès excessifs dans le groupe des 25-34 ans, de 100 % dans le groupe des 35-44 ans et de 80 % dans le groupe des 45-54 ans.

Ces signaux sont arrivés en livraison spéciale et emballés dans un paquet cadeau à la profession médicale et, étonnamment, aucun avertissement correspondant au public n’est revenu. Les médecins ont continué à promouvoir les vaccins. Les responsables de la santé publique (dont un grand nombre de médecins) de toutes les agences relevant du ministère américain de la santé et des services sociaux ont dissimulé des informations sur les effets néfastes des vaccins et ont continué à diffuser des publicités en faveur des vaccins, alors même que ces responsables devaient avoir remarqué l’arrivée de nouvelles alarmantes. Pas plus tard que ce nouvel an, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, est apparue dans des publicités télévisées faisant la promotion des rappels d’ARNm.

En bref, une classe professionnelle dont le public dépend pour définir la réalité a fait tout son possible pour dissimuler et déformer la réalité. Les réseaux d’information par câble et les journaux ont amplifié les distorsions pour empêcher le public de comprendre ce qui lui arrivait dans le cadre d’une crise sanitaire mondiale épique. Les médias sociaux, gérés en coulisses par les agences gouvernementales de renseignement, ont renforcé le black-out de l’information. La crise ne venait pas tant du virus Covid-19 lui-même, dont le taux de mortalité était largement inférieur à un pour cent des personnes infectées ; la crise venait du prétendu remède au virus, les vaccins injectés à des citoyens non informés ou mal informés.

En dehors d’un petit cercle de médecins apostats – Malone, McCullough, Kory, Cole, Risch, Bhattacharya et d’autres – les médecins praticiens américains ont suivi aveuglément et stupidement le programme de vaccination du gouvernement. Mon propre médecin traitant m’a dit qu’il avait “une confiance totale dans les vaccins” lorsqu’il a tenté de me persuader de me faire vacciner. (J’ai refusé.) Lors de l’examen physique de l’année suivante, il n’a même pas mentionné les vaccins. Qu’en est-il de vos médecins ? Vous demandez-vous ce qu’ils ont appris ? Ou s’ils ont appris quelque chose.

Et que vont-ils faire maintenant ? Prétendre que rien de tout cela n’arrive ? Continuer à diaboliser, discréditer et punir les quelques médecins qui ne font pas semblant ? Mon médecin de famille est aussi le directeur de la santé de son groupe de pratique. Il a renvoyé des médecins et d’autres membres du personnel qui refusaient de prendre les vaccins exigés par sa société. Il a déshonoré son serment d’Hippocrate. Il est au milieu de sa vie et on peut supposer que, normalement, il a de nombreuses années de travail devant lui. Les informations sur les décès et les handicaps liés aux vaccins vont s’aggraver, et son propre comportement face à la crise va paraître pire, probablement même à ses propres yeux. Il y a des centaines de milliers de médecins comme lui. À l’heure actuelle, début 2023, il n’y a aucun mouvement général parmi eux pour expliquer ou s’excuser de leurs actions. Que va-t-il se passer ?

Je vais vous dire ce qui va se passer : la médecine telle que nous l’avons connue va s’effondrer, ainsi que la plupart des autres activités de notre société. En dehors des infractions éthiques commises à l’encontre du public dans le seul cas de l’urgence Covid-19, les médecins et leurs cohortes administratives ont furtivement cédé à un modèle commercial de racket qui avait déjà gravement endommagé la pratique de la médecine avant que le Covid-19 n’entre en scène.

Rappelez-vous : en règle générale, les organismes et les systèmes atteignent souvent leur taille maximale juste avant de s’éteindre ou de tomber en panne. C’est exactement ce que l’on observe dans la conglomératisation des hôpitaux aux États-Unis. Si l’idée était de supprimer les redondances au nom de l’“efficacité”, alors ils ont fait exactement ce qui détruit les écosystèmes. Quoi qu’il en soit, l’effet net de toute cette consolidation hospitalière n’a été que de rendre l’accès aux soins de santé beaucoup plus difficile pour le citoyen moyen, et le seul avantage a été de rendre multimillionnaires les cadres qui dirigent les hôpitaux.

Puis la Covid-19 est arrivée et ils ont décimé leur propre personnel avec des obligations de vaccination. Maintenant, de nombreux hôpitaux peuvent à peine fonctionner, et beaucoup ont dû fermer des services spécifiques. De nombreux hôpitaux sont en faillite, ce qui ne fait qu’alimenter la consolidation prédatrice toujours en cours. Lorsque les désordres financiers, bancaires et d’assurance commenceront à se faire sentir dans le courant de l’année, les hôpitaux fermeront leurs portes. En attendant, beaucoup de gens perdront la vie à cause des effets secondaires désastreux des vaccins. Il est déjà arrivé que les personnes blessées par les vaccins qui demandent de l’aide au système médical se voient mentir, être mal traitées ou ignorées. Certains d’entre eux sont les médecins eux-mêmes et d’autres professionnels de la santé qui se heurtent à la réalité de manière brutale.

Quelque chose va émerger pour remplacer ce monstre que nous appelons “soins de santé”. Peut-être se considérera-t-il toujours comme la médecine, mais il fonctionnera à une échelle beaucoup plus petite, sans une grande partie de la haute technologie coûteuse et plutôt miraculeuse développée à notre époque, mais aussi sans une grande partie des interventions dangereuses de haute technologie, en particulier les produits pharmaceutiques, qui ont été utilisés comme sources de revenus malgré les effets indésirables qu’ils ont induits.

Les médecins retrouveront-ils la confiance du public ? Ce ne sera pas une mince affaire pour eux. Ils auront un long chemin à parcourir pour retrouver leur propre honneur et leur respect de soi. Une sorte d’acte organisé d’excuses et de repentance devra d’abord avoir lieu.

James Howard Kunstler, Clusterfuck Nation, le 6 janvier 2023

Traduit par Hervé pour versouvaton.wordpress.com