Le plan Borne pour accélérer l’effondrement programmé

On ne sait pas encore concrètement comment on va y aller, mais on y va ! Les objectifs de réduction des émissions de CO2, le prétendu gaz à effet de serre dévastateur, sont chiffrés secteur par secteur. Je note au passage, dans le journal Le Monde, cet aveu extraordinaire qui valide mes affirmations hautement complotistes sur la plandémie couillonavirale et la guerre-prétexte en Ukraine : le gouvernement « se félicite d’avoir respecté les budgets carbone de ces dernières années. Un objectif atteint en grande partie grâce aux effets successifs du Covid-19, de la guerre en Ukraine, d’hivers doux et des efforts de sobriété réalisés ces derniers mois ». CQFD. OD

Le « plan climat » d’Elisabeth Borne : un coûteux néant

par Benoît Rittaud

Le plan d’action présenté le 22 mai par la Première ministre est à la fois coûteux, inutile et sans rapport avec les vrais sujets de l’heure.

Personne n’osant encore, dans la classe dirigeante française, s’en prendre à l’alarmisme climatique, le Gouvernement ne prend pas de risque immédiat à annoncer son nouveau « plan d’action » destiné à réduire de 50% d’ici 2030 les émissions françaises de gaz carbonique par rapport à 1990. Selon les chiffres annoncés, il faudra faire autant d’efforts les 8 prochaines années que lors des 30 dernières. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles pour finir le travail de sape entamé contre notre tissu industriel. Le secteur a pourtant déjà fait de son mieux en divisant par deux ses émissions depuis 1990, conséquence logique de sa cure d’amaigrissement forcée qui l’a fait chuter de 23% à 13% de notre production de richesse depuis 1980. La « planification écologique » annoncée, qui reprend ainsi un terme d’abord popularisé par Jean-Luc Mélenchon, prévoyant que la moitié des efforts devra être supportée par les entreprises, nous voilà rassurés sur la poursuite de ce régime rapide et efficace qui consiste à se couper un membre pour perdre du poids.

Avec l’industrie, les autres grands coupables désignés sont les transports. Comme on tâte un matériau pour en évaluer la résistance, le bruit médiatique autour de l’annonce du plan d’action a subtilement glissé, l’air de rien, la question des livraisons à domicile. La cible potentielle est excellente car elle ne pourra pas se défendre, les livreurs des grandes enseignes étant bien souvent des auto-entrepreneurs de banlieue très peu protégés et encore moins syndiqués. Leur taper dessus avec telle ou telle mesure d’écologie punitive déguisée de gentillesse (du genre : pour éviter la taxe carbone, passez donc au scooter électrique, l’État prend en charge 20% de son prix) n’empêchera pas de dormir la caste des sauveurs de planète. Et que les futurs Gilets Jaunes éventuels se le disent : si la taxe carbone repart à la hausse, ce sera la faute à Bruxelles (où la France n’a pas son mot à dire, c’est connu). Le bouclier habituel, « honorer nos engagements européens », a en effet déjà été sorti.

Les sénateurs qui, à la suite de Gérard Larcher, s’alarment des dérapages budgétaires actuels, auront-ils l’audace de s’en prendre à ces lubies à 70 milliards d’euros annuels qui n’auront rigoureusement aucun effet mesurable sur le climat, quand bien même le narratif catastrophiste sur le CO2 serait vrai ? Pour se donner du courage, nos élus du palais du Luxembourg peuvent se tourner vers le Japon, qui s’est récemment enorgueilli de ses nouvelles technologies de pointe pour ses centrales à charbon dernier cri, obtenues pour un peu moins de 400 millions d’euros d’investissement. De nouvelles technologies qui permettent de produire davantage tout en étant moins polluantes : les pays voisins, ainsi que le grand exportateur de charbon qu’est l’Australie, regardent ces développements avec le plus vif intérêt. Loin, très loin à l’Est, on sait encore se tourner vers l’avenir.

Benoît Rittaud est président de l’Association des climato-réalistes.

Valeurs Actuelles, le 23 mai 2023

Rappels :

Le programme vert « zéro carbone » est impossible à tous les égards. Il s’agit d’eugénisme et d’abattage du troupeau humain

« Je suis favorable à un système communiste » : quand Jean-Marc Jancovici lève un coin du voile sur le projet mondialiste…

Le PDG de Blackrock confirme que la guerre en Ukraine servira d’accélérateur du Great Reset

PLANDEMIE – Gates, Soros, Rockefeller, Buffet, Bezos : l’idéologie néo-malthusienne des élites globalistes