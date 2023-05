Michael Yeadon : « Refusez l’identité numérique et les monnaies numériques de banque centrale ! »

« Je pense qu’ils vont prendre le contrôle numérique et tyrannique de tout le monde, puis qu’ils vont éliminer la plupart des gens ».

Absolument. La secte sataniste suit son plan, mûri de longue date, de prise de contrôle de l’humanité et de dépopulation. Un plan parfaitement visible et documenté pour ceux qui ont le courage d’ouvrir les yeux et de réfléchir un tant soit peu. Parviendra-t-elle à ses fins ? Tout dépendra de la prise de conscience et du niveau de résistance des peuples. Vont-ils se soumettre comme du bétail qu’on mène, l’air de rien, à l’abattoir ? C’est l’espoir des psychopathes. LEVEZ-VOUS ! OD

(Ciel Voilé, 24 mai 2023)

Rappels :

